Ek tercihler başladı mı son dakika? ÖSYM tarafından duyuru bekleniyor

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 milyonu aşkın kişi YKS sınavına katıldı. Yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite 2. tercihlerin başlayacağı tarih gündeme yerleşti.

EK TERCİHLER BAŞLADI MI SON DAKİKA?

ÖSYM tarafından uygulanan sınavın yerleştirme sonuçları açıklanırken programa kayıt olmaya hak kazananlar da belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." ifadeleri ile yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. 1-5 Eylül aralığında üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanların duyurulması bekleniyor. Kayıt sürecinin tamamlanmasıyla beraber gözler ek tercih başlangıç tarihinde. Şu an için ÖSYM tarafından herhangi bir duyuru yapılmazken bekleyiş devam ediyor.

ÜNİVERSİTE 2. YERLEŞTİRME BAŞLADI MI?

Bu yıl 2 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavında süreç tamamlandı. Adaylar 1-5 Eylül aralığında üniversite kayıt işlemlerini tamamlarken sürecin ardından ek yerleştirmelerin başlaması bekleniyordu. Şu an içim ÖSYM duyurusu yapılmazken önümüzdeki günlerde ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

ÖSYM YKS BOŞ KONTENJANLAR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sonuçların açıklanmasının ardından "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.