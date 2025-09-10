Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Ek tercihler başladı mı son dakika? ÖSYM tarafından duyuru bekleniyor

ÖSYM tarafından uygulanan YKS sınavının tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları belli oldu. Bir programa kayıt olmaya hak kazananların dışında yerleşemeyenler ÖSYM YKS ek tercihler başladı mı araştırmasına başladı. Binlerce öğrenci boş kontenjanların açıklanmasının ardından ek tercihlerin başlayacağı tarihi bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ek tercihler başladı mı son dakika? ÖSYM tarafından duyuru bekleniyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.09.2025
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
10.09.2025
saat ikonu 14:41

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2 milyonu aşkın kişi sınavına katıldı. sonuçlarının duyurulmasının ardından 2. tercihlerin başlayacağı tarih gündeme yerleşti.

EK TERCİHLER BAŞLADI MI SON DAKİKA?

tarafından uygulanan sınavın yerleştirme sonuçları açıklanırken programa kayıt olmaya hak kazananlar da belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kıymetli kardeşlerim, üniversite kayıtları 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Üniversitelerin kurumsal sayfaları üzerinden yapılacak olan açıklama ve yönlendirmeleri takip etmeniz faydalı olacaktır." ifadeleri ile yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurmuştu. 1-5 Eylül aralığında üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından boş kontenjanların duyurulması bekleniyor. Kayıt sürecinin tamamlanmasıyla beraber gözler başlangıç tarihinde. Şu an için ÖSYM tarafından herhangi bir duyuru yapılmazken bekleyiş devam ediyor.

Ek tercihler başladı mı son dakika? ÖSYM tarafından duyuru bekleniyor

ÜNİVERSİTE 2. YERLEŞTİRME BAŞLADI MI?

Bu yıl 2 milyondan fazla kişinin katıldığı YKS sınavında süreç tamamlandı. Adaylar 1-5 Eylül aralığında üniversite kayıt işlemlerini tamamlarken sürecin ardından ek yerleştirmelerin başlaması bekleniyordu. Şu an içim ÖSYM duyurusu yapılmazken önümüzdeki günlerde ek tercihlerin başlaması bekleniyor.

Ek tercihler başladı mı son dakika? ÖSYM tarafından duyuru bekleniyor

ÖSYM YKS BOŞ KONTENJANLAR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sonuçların açıklanmasının ardından "Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu. Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu. Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Üniversite ek tercihler ne zaman, saat kaçta? 2025 YKS ek tercih takvimi
Deprem bölgesinden 504 öğrenci YKS’de başarıyla üniversiteye yerleşti
ETİKETLER
#ösym
#yks
#üniversite
#ek tercih
#yerleştirme
#Boş Kontenjan
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.