Üniversite ek tercihler ne zaman, saat kaçta? 2025 YKS ek tercih takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

YKS tercihlerinin açıklanmasının ardından istediği bölüme yerleşemeyen adaylar ek tercih sürecini merak etmeye başladı. Üniversite ek tercihlerinin ne zaman, saat kaçta olduğu binlerce aday tarafından araştırılıyor.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2025?

ÖSYM tarafından henüz YKS ek tercihlerinin ne zaman, saat kaçta yapılacağı duyurulmadı. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından ek tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. Üniversite kayıt işlemleri ise 2025 Eylül ayının ilk haftasında tamamlanacak.

YKS BOŞ KONTENJANLAR AÇIKLANDI MI 2025?

Üniversite kayıtları henüz sona ermediği için boş kontenjanlar da belli olmadı. Kayıtların sona ermesiyle birlikte üniversitelerin taban puanlarının belli olması ve boş kontenjanların açıklanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS ek tercih kılavuzuyla birlikte öğrenciler boş kontenjanları öğrenebilecekler.

YKS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

Öğrenciler açıklanacak olan boş kontenjanlara göre YKS ek tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Ek tercih işlemleri normal tercihlerde olduğu gibi yine ÖSYM'nin Aday İşlemleri sistemi üzerinden yapılacak.