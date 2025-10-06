Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Ekim ayında milli maç var mı ne zaman? Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacak

Lig’in milli molaya girmesiyle birlikte A Milli Takım karşılaşma programı da netleşti. Futbolseverler, ulusal gururumuzun sahaya çıkacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri müsabakalarının takvimini büyük bir heyecanla bekliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekim ayında milli maç var mı ne zaman? Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 20:45

ve 'e verilen ara ile beraber, tüm gözler 'nın 2026 Dünya Kupası’na katılım mücadelesine çevrildi.

Elemelerde E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, futbol yorumcuları tarafından grubun kaderini belirleyecek ilk kritik döneme giriyor.

Ekim ayında milli maç var mı ne zaman? Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacak

EKİM AYINDA MİLLİ MAÇ VAR MI, NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Takımımız, elemelere 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda karşısında başlayacak.

Sofya’daki mücadele Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak.

Maç TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Grubun iddialı takımlarından biri olan Bulgaristan ile yapılacak bu mücadele, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Ekim ayında milli maç var mı ne zaman? Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacak

Ay-yıldızlılar 14 Ekim Salı günü evine dönerek ’ı konuk edecek.

Milli coşkunun doruğa çıkacağı bu maçın Kocaeli’de oynanması bekleniyor.

ETİKETLER
#bulgaristan
#süper lig
#gürcistan
#a milli futbol takımı
#1. Lig
#2026 Dünya Kupası Elemeleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.