Ekim ayında milli maç var mı ne zaman? Türkiye, Bulgaristan ve Gürcistan ile oynayacak

Süper Lig ve 1. Lig'e verilen ara ile beraber, tüm gözler A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası’na katılım mücadelesine çevrildi.

Elemelerde E Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, futbol yorumcuları tarafından grubun kaderini belirleyecek ilk kritik döneme giriyor.

EKİM AYINDA MİLLİ MAÇ VAR MI, NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Takımımız, elemelere 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan karşısında başlayacak.

Sofya’daki mücadele Vasil Levski Ulusal Stadyumu’nda Türkiye saati ile 21.45’te başlayacak.

Maç TV8 ve Exxen ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Grubun iddialı takımlarından biri olan Bulgaristan ile yapılacak bu mücadele, grup sıralaması açısından büyük önem taşıyor.

Ay-yıldızlılar 14 Ekim Salı günü evine dönerek Gürcistan’ı konuk edecek.

Milli coşkunun doruğa çıkacağı bu maçın Kocaeli’de oynanması bekleniyor.