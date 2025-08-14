Ekrem İmamoğlu hastaneye mi kaldırıldı? Ekrem İmamoğlu sağlık durumu, hastalığı ne?

Ekrem İmamoğlu, 25 Temmuz 2025 Cuma günü sabah saatlerinde bel ağrısı şikayetiyle cezaevi yönetimi tarafından sağlık kontrolüne sevk edilmişti.

Silivri Devlet Hastanesi'nde muayene olan İmamoğlu, kontrollerin ardından cezaevine geri götürülmüştü. Bugün ise Ekrem İmamoğlu'nun tekrardan hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Vatandaşlar tarafından Ekrem İmamoğlu hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu ne gibi soruların cevapları merak ediliyor.

EKREM İMAMOĞLU HASTANEYE Mİ KALDIRILDI?

Ekrem İmamoğlu'nun bel ağrısı sebebiyle tekrardan Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede Ekrem İmamoğlu'na bel MR'ı çekildiği öğrenildi.

Hastanede yapılan kontrollerin ardından ise tekrardan Erkem İmamoğlu'nun cezaevine götürüldüğü belirtildi.

EKREM İMAMOĞLU NEDEN TUTUKLANDI?

Ekrem İmamoğlu yolsuzluk soruşturması kapsamında "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet almak", "irtikap" ve "kişisel verileri ele geçirmek" suçlarından tutuklandı.