Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karaman FK ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

Elazığspor bugün TFF 2. Lig Beyaz Grup maçları kapsamında Karaman FK ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. TFF, Elazığspor - Karaman FK maçının hakem kadrosunu duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karaman FK ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 16:43

Beyaz Grup 8. hafta karşılaşmaları son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ligde 7. sırada yer alan ile 18. sırada yer alan karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karaman FK ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığ Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - Karaman FK maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV YouTube kanalından yayınlanacak.

Elazığspor bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. 8. sırada yer alan Elazığspor, Karaman FK maçını kazanarak, 3 puan almayı hedefliyor.

Karaman FK'nın ise henüz ligde hiç galibiyeti bulunmuyor. 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Karaman FK, 2 puanla 18. sırada yer alıyor. Elazığspor karşılaşmasında Karaman FK 3 puan alarak tekrardan bir geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karaman FK ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

ELAZIĞSPOR - KARAMAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Elazığspor - Karaman FK maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

Yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Yücel Büyük düdük çalacak. Yücel Büyük'ün yardımcılıklarını ise Ersin Erbay ve Furkan Yıldız yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Eren Gökmen görev alacak.

ETİKETLER
#Futbol
#elazığspor
#Tff 2. Lig
#Karaman Fk
#Sıfır Tv
#8. Hafta
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.