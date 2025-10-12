Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karaman FK ile TFF 2. Lig'de karşılaşacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup 8. hafta karşılaşmaları son sürat devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün ligde 7. sırada yer alan Elazığspor ile 18. sırada yer alan Karaman FK karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Elazığspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu araştırılmaya başlandı.

ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığ Stadyumu'nda oynanacak olan Elazığspor - Karaman FK maçı açıklanan bilgilere göre Sıfır TV YouTube kanalından yayınlanacak.

Elazığspor bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. 8. sırada yer alan Elazığspor, Karaman FK maçını kazanarak, 3 puan almayı hedefliyor.

Karaman FK'nın ise henüz ligde hiç galibiyeti bulunmuyor. 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Karaman FK, 2 puanla 18. sırada yer alıyor. Elazığspor karşılaşmasında Karaman FK 3 puan alarak tekrardan bir geri dönüş gerçekleştirmeyi hedefliyor.

ELAZIĞSPOR - KARAMAN FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Elazığspor - Karaman FK maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın hakem kadrosu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

Yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Yücel Büyük düdük çalacak. Yücel Büyük'ün yardımcılıklarını ise Ersin Erbay ve Furkan Yıldız yapacak. Dördüncü hakem olarak ise karşılaşmada Eren Gökmen görev alacak.