Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Maç takvimi ve puan durumu

Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi mücadelesi için büyük heyecan devam ediyor.

Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın canlı yayın bilgileri ve biletlerin satışa sunulacağı tarihler hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek olan Sarı Kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 6’ya çıkarmanın planlarını yapıyor

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi 3. hafta müsabakası 22 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Bodo/Glimt karşılaşmasının bilet satış tarihleri henüz duyurulmadı.

Ancak biletlerin 19 Ekim Pazar günü satışa çıkarılması ve genel satışın 20 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Liverpool karşısında ilk 3 puanını kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21. sırada bulunuyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

22 Ekim Galatasaray -Bodo /Glimt - 19.45

5 Kasım Ajax - Galatasaray - 23.00

25 Kasım Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise - 20.45

9 Aralık AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45

28 Ocak Manchester City - Galatasaray - 23.00