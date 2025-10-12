Menü Kapat
Editor
 | Erdem Avsar

Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Maç takvimi ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi 3. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Maçın saati ve ayrıntıları ise taraftarlar tarafından ilgi odağı oldu.

Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Maç takvimi ve puan durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
12.10.2025
saat ikonu 16:40

-Bodo/Glimt mücadelesi için büyük heyecan devam ediyor.

Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın bilgileri ve biletlerin satışa sunulacağı tarihler hakkında araştırmalarını sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta maçında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek olan Sarı Kırmızılı ekip, sahadan galibiyetle ayrılıp puanını 6’ya çıkarmanın planlarını yapıyor

Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Maç takvimi ve puan durumu

GALATASARAY-BODO/GLİMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi 3. hafta müsabakası 22 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak.

RAMS Park’ta oynanacak mücadele TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Maç takvimi ve puan durumu

Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Bodo/Glimt karşılaşmasının bilet satış tarihleri henüz duyurulmadı.

Ancak biletlerin 19 Ekim Pazar günü satışa çıkarılması ve genel satışın 20 Ekim Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Liverpool karşısında ilk 3 puanını kazanan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde 21. sırada bulunuyor.

Galatasaray Bodo/Glimt Şampiyonlar Ligi maçı saat kaçta? Maç takvimi ve puan durumu

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

  • 22 Ekim Galatasaray -Bodo /Glimt - 19.45
  • 5 Kasım Ajax - Galatasaray - 23.00
  • 25 Kasım Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise - 20.45
  • 9 Aralık AS Monaco - Galatasaray - 23.00
  • 21 Ocak Galatasaray - Atletico Madrid - 20.45
  • 28 Ocak Manchester City - Galatasaray - 23.00

Sıkça Sorulan Sorular

Galatasaray-Bodo/Glimt maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Karşılaşma, RAMS Park’ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz şekilde yayınlanacak.
