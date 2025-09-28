Elazığspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta? Batman Petrol ile mücadele edecek

TFF 2. Lig'de bu akşam oynanacak olan maçlardan biri olan Elazığspor - Batman Petrol karşılaşması bekleniyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler ise yayınlandığı kanalı araştırdı.

ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığspor - Batman Petrol karşılaşması 28 Eylül Pazar günü 19.00'da oynanacak. Nefes kesen mücadeleye dakikalar kala yayın bilgileri de araştırıldı. Elazığspor maçı Sıfır TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar karşılaşmayı Sıfır TV Youtube ekranlarından takip edebilecek.

TFF 2. LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

2. Lig'de bugün oynanacak olan maçların saati ve yayıncısı belli oldu. Günün programı şöyle:

14:00 Aksaray Bld. - Kırklarelispor | Sıfır TV

14:00 Erbaaspor - Kastamonuspor | Bi Kanal

15:00 Mardin 1969 - 1461 Trabzon | Sıfır TV Youtube

15:00 Kahramanmaraş İstiklal - Adanaspor | Sıfır TV Youtube

15:30 Ankara Demir - Y.Malatyaspor | Sıfır TV Youtube

15:30 İskenderunspor - Şanlıurfaspor | Sıfır TV Youtube

15:30 Adana 01 FK - Karacabey Bld. | Sıfır TV Youtube

16:00 Gebzespor - Arnavutköy Bld. | Sıfır TV Youtube

16:00 Kepez Bld. - Ankaraspor | Sıfır TV Youtube

16:00 İnegölspor - Muğlaspor | Sıfır TV Youtube

17:00 Somaspor - Aliağa FK | Sıfır TV

19:00 Fethiyespor - Mersin İY | Sıfır TV Youtube

19:00 Bursaspor - Isparta 32 Spor | As TV Bursa, Bi Kanal

19:00 Ankaragücü - Altınordu | Sıfır TV Youtube

19:00 24 Erzincanspor - Karaman FK | Sıfır TV Youtube

19:00 Bucaspor - Beykoz Anadolu | Sıfır TV Youtube