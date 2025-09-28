Menü Kapat
Hava Durumu
20°
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Elazığspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta? Batman Petrol ile mücadele edecek

Bugün TFF 2. Lig'de oynanacak olan Elazığspor - Batman Petrol maçı için bekleyiş devam ederken müsabakanın hangi kanalda yayınlandığı da belli oldu. Günün programına göre maç 19.00'da başlayacak.

Elazığspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta? Batman Petrol ile mücadele edecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 18:41
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 18:41

'de bu akşam oynanacak olan maçlardan biri olan - Batman Petrol karşılaşması bekleniyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler ise yayınlandığı kanalı araştırdı.

ELAZIĞSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Elazığspor - Batman Petrol karşılaşması 28 Eylül Pazar günü 19.00'da oynanacak. Nefes kesen mücadeleye dakikalar kala yayın bilgileri de araştırıldı. Elazığspor maçı Sıfır TV kanalında canlı olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar karşılaşmayı Sıfır TV Youtube ekranlarından takip edebilecek.

Elazığspor maçı hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta? Batman Petrol ile mücadele edecek

TFF 2. LİG'DE BUGÜNÜN MAÇLARI

2. Lig'de bugün oynanacak olan maçların saati ve yayıncısı belli oldu. Günün programı şöyle:

14:00 Aksaray Bld. - Kırklarelispor | Sıfır TV
14:00 Erbaaspor - Kastamonuspor | Bi Kanal
15:00 Mardin 1969 - 1461 Trabzon | Sıfır TV Youtube
15:00 Kahramanmaraş İstiklal - Adanaspor | Sıfır TV Youtube
15:30 Ankara Demir - Y.Malatyaspor | Sıfır TV Youtube
15:30 İskenderunspor - Şanlıurfaspor | Sıfır TV Youtube
15:30 Adana 01 FK - Karacabey Bld. | Sıfır TV Youtube
16:00 Gebzespor - Arnavutköy Bld. | Sıfır TV Youtube
16:00 Kepez Bld. - Ankaraspor | Sıfır TV Youtube
16:00 İnegölspor - Muğlaspor | Sıfır TV Youtube
17:00 Somaspor - Aliağa FK | Sıfır TV
19:00 Fethiyespor - Mersin İY | Sıfır TV Youtube
19:00 Bursaspor - Isparta 32 Spor | As TV Bursa, Bi Kanal
19:00 Ankaragücü - Altınordu | Sıfır TV Youtube
19:00 24 Erzincanspor - Karaman FK | Sıfır TV Youtube
19:00 Bucaspor - Beykoz Anadolu | Sıfır TV Youtube

28 Eylül maç var mı, hangi maçlar var? Bugünün maçlarının saati ve yayınlandığı kanal belli oldu
