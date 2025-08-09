Menü Kapat
TGRT Haber
 Sumru Tarhan

Emlak Konut halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Talep toplana bitti

DMLKT 4-8 Ağustos aralığında talep topladı. Halka arza katılanlar ise Emlak Konut halka arzının işlem göreceği tarihi bekliyor. 7, 59 TL'den satışa sunulan hissenin borsa işlem tarihi belli oldu.

Emlak Konut halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Talep toplana bitti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 13:56
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 13:56

Damla Kent Projesi Sertifikası işlem tarihi duyuruldu. 7,59 TL'den oransal dağıtım şeklinde talep toplayan hisse borsada işlem görecek.

EMLAK KONUT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

halka arzı 4-8 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Yapılan açıklamaya göre BİST ilk işlem tarihi 14 Ağustos, son işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak belirlendi.

Emlak Konut halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Talep toplana bitti

1+1 EV SERTİFİKA SAYISI VE FİYATI 2025

Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)

1+1 daire
Büyüklük: 62 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 631.516
Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL

2+1 daire
Büyüklük: 88 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 863.276
Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL

3+1 daire
Büyüklük: 144 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916
Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL

4+1 daire
Büyüklük: 194 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345
Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL

