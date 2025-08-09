Emlak Konut halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Talep toplana bitti

İstanbul
Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz işlem tarihi duyuruldu. 7,59 TL'den oransal dağıtım şeklinde talep toplayan hisse borsada işlem görecek.
Emlak Konut halka arzı 4-8 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Yapılan açıklamaya göre BİST ilk işlem tarihi 14 Ağustos, son işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak belirlendi.
Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)
1+1 daire
Büyüklük: 62 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 631.516
Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL
2+1 daire
Büyüklük: 88 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 863.276
Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL
3+1 daire
Büyüklük: 144 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916
Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL
4+1 daire
Büyüklük: 194 m²
Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345
Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL