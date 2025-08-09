Emlak Konut halka arz ne zaman işlem görecek belli oldu! Talep toplana bitti

Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası halka arz işlem tarihi duyuruldu. 7,59 TL'den oransal dağıtım şeklinde talep toplayan hisse borsada işlem görecek.

EMLAK KONUT HALKA ARZ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Emlak Konut halka arzı 4-8 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Yapılan açıklamaya göre BİST ilk işlem tarihi 14 Ağustos, son işlem tarihi 3 Eylül 2029 olarak belirlendi.

1+1 EV SERTİFİKA SAYISI VE FİYATI 2025

Gereken Sertifika Sayıları (A ve B Etapları için)

1+1 daire

Büyüklük: 62 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 631.516

Halka Arz Fiyatı: 4.793.206 TL

2+1 daire

Büyüklük: 88 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 863.276

Halka Arz Fiyatı: 6.552.265 TL

3+1 daire

Büyüklük: 144 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 1.384.916

Halka Arz Fiyatı: 10.511.512 TL

4+1 daire

Büyüklük: 194 m²

Gerekli Sertifika (Lot): 1.833.345

Halka Arz Fiyatı: 13.915.089 TL