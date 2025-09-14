Emniyet Genel Müdürlüğü 2025 maaş promosyon talebi ne kadar belli oldu mu?

Polis memurları ve tüm Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) çalışanlarını doğrudan ilgilendiren promosyon protokolüne dair Emniyet Teşkilatı Sendikası’nın istekleri netleşti.

Bunun yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü maaş promosyon protokolü detayları sorgulanmayı sürdürüyor.

2025 PROMOSYON TALEBİ NE KADAR?

Emniyet Teşkilatı Sendikası tarafından yapılan duyuruda 2025 senesi için promosyon isteği 270 bin TL olarak belirtildi.

Açıklamada miktarın tek seferde ve nakit şekilde ödenmesi, her yıl oluşacak enflasyon farkı oranında kişi başı ek ödeme yapılması gerektiği vurgulandı.

MAAŞ PROMOSYON PROTOKOLÜ NETLEŞTİ Mİ?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyon protokolü ayrıntıları şu an için kesinleşmedi.

Önümüzdeki günlerde konunun açıklığa kavuşması ve gerekli bilgilendirmelerin yapılması bekleniyor.