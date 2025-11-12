En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım'ın Bulgaristan, İspanya maç tarihleri

Kategoriler
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son grup maçları oynanıyor. E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, karşılaşmalar kapsamında Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların sonucunda A Milli Takımımız gruplardan 1. olarak çıkmaya hak kazanırsa 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak. A Milli Takımımız ikinci olur ise play-off yolunda mücadele edecek. 3. ve 4. olma durumlarında ise 2026 Dünya Kupası'na veda edecek.
Vatandaşlar tarafından en yakın milli maç ne zaman olduğu ise merak ediliyor.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.
Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Ay-Yıldızlılar galibiyet veya beraberlik alırsa grupları 2. olarak tamamlamayı garantileyecek.
Bulgaristan mücadelesinin ardından A Milli Takım, 18 Kasım 2025 Salı günü İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu açıklandı.
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)