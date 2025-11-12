Menü Kapat
En yakın milli maç ne zaman? A Milli Takım'ın Bulgaristan, İspanya maç tarihleri

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde son iki grup maçına çıkmaya hazırlanıyor. Vatandaşlar tarafından en yakın milli maç ne zaman olduğu araştırılmaya başlandı. A Milli Takımımız son grup maçlarında Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

2026 FIFA Dünya Kupası 'nde son grup maçları oynanıyor. E Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, karşılaşmalar kapsamında ve ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmaların sonucunda A Milli Takımımız gruplardan 1. olarak çıkmaya hak kazanırsa 2026 Dünya Kupası biletinin sahibi olacak. A Milli Takımımız ikinci olur ise play-off yolunda mücadele edecek. 3. ve 4. olma durumlarında ise 2026 Dünya Kupası'na veda edecek.

Vatandaşlar tarafından en yakın milli maç ne zaman olduğu ise merak ediliyor.

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu karşılaşmaları kapsamında 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Ay-Yıldızlılar galibiyet veya beraberlik alırsa grupları 2. olarak tamamlamayı garantileyecek.

Bulgaristan mücadelesinin ardından A Milli Takım, 18 Kasım 2025 Salı günü İspanya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIM BULGARİSTAN, İSPANYA KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Savunma: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)

#bursa
#bulgaristan
#a milli takım
#ispanya
#avrupa elemeleri
#2026 Fifa Dünya Kupası
#Atatürk Spor Kompleksi
#Aktüel
