Ercan Kayhan‘ın cenazesi ne zaman, nerede olacak? Savcı Kayhan'ın cenaze bilgileri paylaşıldı

Türkiye'nin yüreklerini yakan Savcı Ercan Kayhan cinayeti sonrasında zanlı yakalanırken, incelemeler sürüyor. Savcı Ercan Kayhan'ın cenazesi nereden kaldırılacak belli oldu.

ERCAN KAYHAN‘IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE OLACAK?

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıya uğraması sonucunda hayatını kaybetmişti. Kayhan'ın cenazesi 5 Eylül Cuma günü, Cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Caminden kaldırılıp Küçükyalı Mezarlığı’na defnedilecek.

ERCAN KAYHAN‘INCENAZE TÖRENİ SAAT KAÇTA?

Çekmeköy'de oturduğu restorantta daha önce çalışan 19 yaşındaki garsonun bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Kayhan'ın cenaze töreni bilgileri paylaşıldı. 5 Eylül Cuma günü, Cuma namazına müteakip Ataşehir Mimar Sinan Caminden kaldırılıp Küçükyalı Mezarlığı’na defnedileceği bilgisi paylaşıldı.

ERCAN KAYHAN NEDEN ÖLDÜ?

Mustafa Can Gül'ün 2 sene önce olayın yaşandığı mekanda garson olarak çalıştığı öğrenilirken, aralarında eskiden geçen tartışma için husumet başlattığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki katil Mustafa Can Gül, dün akşam saatlerinde Ercan Kayhan'ı bıçaklı saldırı sonucu öldürdü.

Adalet Bakanı Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.