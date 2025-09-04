Menü Kapat
TGRT Haber
28°
Savcı Ercan Kayhan kimdir, nereli? Cumhuriyet Savcısını öldüren kişi yakalandı

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan bıçaklı saldırıya uğraması sonucunda hayatını kaybetti. Türkiye'nin gündeminde yer alan konunun ardından Savcı Ercan Kayhan kimdir, hangi davalara bakıyordu merak edildi. Kayhan'ı öldüren saldırganın kimliği ise belli oldu.

'da bir işletmede yaşanan sonrasında zanlı gözaltına alındı. Çekmeköy ilçesinin Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda yaşanan acı olay sonrası Ercan Kayhan'ın baktığı davalar ve özel hayatı da merak edildi.

SAVCI ERCAN KAYHAN KİMDİR, HANGİ DAVALARA BAKIYORDU?

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Ömerli Mahallesi'nde bir restoranda oturduğu esnada 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 21.15 civarında yemek yerken yanında Gül'ün gelmesinin ardından acı olay yaşandı. Saldırgan, Savcı Ercan Kayhan'a bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırgan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak ağır yaralarken, Kayhan hayatını kaybetti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı, incelemeler sürüyor. İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı’nda görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan 58 yaşındaydı. İsmin özel hayatına dair fazla bilgi bulunmamakta.

Savcı Ercan Kayhan kimdir, nereli? Cumhuriyet Savcısını öldüren kişi yakalandı

Adalet Bakanı Tunç, acı olay sonrasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir." paylaşımında bulundu.

Savcı Ercan Kayhan kimdir, nereli? Cumhuriyet Savcısını öldüren kişi yakalandı

SAVCI ERCAN KAYHAN'I KİM ÖLDÜRDÜ, YAKALANDI MI?

Gözaltına alınan zanlı Mustafa Can Gül'ün 2 sene önce olayın yaşandığı mekanda garson olarak çalıştığı bilinirken Kayhan ile bilinmeyen bir nedenden tartıştıkları için husumet başlattığı iddia edildi. Zanlı Gül'ün akşam saatlerinde işletmeye gelmesinin üzerine şüphelinin olay yerinde suç aletiyle birlikte yakalandığı öğrenildi. Mustafa Can Gül'ün, "kadına karşı şiddet", "ısrarlı takip", "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından kaydı olduğu ve 9 Kasım 2024 ile 15 Ocak 2025 arasında Maltepe Cezaevinde kaldığı ortaya çıktı. Soruşturmanın İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürüleceği öğrenildi.

Savcı Ercan Kayhan kimdir, nereli? Cumhuriyet Savcısını öldüren kişi yakalandı

SAVCI ERCAN KAYHAN'I KİM BIÇAKLADI?

Ercan Kayhan ile katili Mustafa Can G.'nin beraber yer aldığı bir fotoğraf ortaya çıkarken saldırganın olay yeri olan işletmede garsonluk yaptığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan daha önceden husumetlisi olduğu Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. katil Mustafa Can Gül ile öldürülen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

İlgili Haber
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazı kesilerek katledildi! İşte vahşetin yaşandığı yer
ETİKETLER
#istanbul
#öldürme
#saldırgan
#olay
#bıçaklama
#savcı
#Öldürülen
#Aktüel
