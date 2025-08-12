Erciyes meteor yağmuru saat kaçta? Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı etkinlik gondol saatlerini duyurdu

Swift-Tuttle kuyrukluyıldızının etkisiyle her yıl temmuz ve ağustos aylarında gerçekleşen Perseid Meteor Yağmuru gökyüzü tutkunlarının ilgisini çekiyor. Bu yıl 17 Temmuz 2025 Perşembe günü başlayan meteor yağmuru 23 Ağustos'a kadar devam edecek. 12-13 Ağustos tarihlerinde ise meteor yağmuru en yoğun halinde gözlemlenebilecek.

Kayseri'de oturan ve bu görsel şöleni izlemek isteyen vatandaşlar tarafından Erciyes meteor yağmuru etkinliğinin saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ERCİYES METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA 2025?

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erciyes'te meteor yağmuru izleme etkinliği düzenleneceğini duyurdu.

Etkinlik kapsamında vatandaşlar Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapısı'ndan tepeye gondollarla ulaşım sağlayabilecekler. Vatandaşların ücretsiz olarak katılım sağlayabileceği etkinlikte son gondol tepeye saat 22.00'de kalkış gerçekleştirecek. Etkinlik ise saat 23.00 itibarıyla sona erecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU EN ÇOK NE ZAMAN GÖRÜLÜR?

Perseid Meteor Yağmuru uzmanlar tarafından aktarılan bilgilere göre en yoğun güneş doğmadan hemen önce gözlemlenebilecek. 12 Ağustos tarihinde Ay dolunay evresinde olduğu için Perseid Meteor Yağmurunu gözlemlemek zorlaşacak. Uzmanlara göre 16 Ağustos tarihinden itibaren Perseid Meteor Yağmuru daha iyi gözlemlenebilecek.