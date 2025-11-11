Eren Elmalı A Milli Takım kadrosunda neden yok? Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında oynayacağı Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

TFF son yaptığı açıklamada aday kadrodan Eren Elmalı'nın çıkarıldığını duyurdu. Vatandaşlar tarafından Eren Elmalı A Milli Takım kadrosunda neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

EREN ELMALI A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.

Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'ın kadrosuna Mustafa Eskihellaç davet edildi.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı açıklanan bilgilere göre 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa grubu 2. olarak tamamlamayı garantileyecek.