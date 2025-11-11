Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Eren Elmalı A Milli Takım kadrosunda neden yok? Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosundan çıkarıldı

A Milli Takım'ın Bulgaristan ve İspanya ile oynayacağı maçların aday kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre aday kadrodan Eren Elmalı çıkarıldı. Vatandaşlar tarafından Eren Elmalı A Milli Takım kadrosunda neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

11.11.2025
11.11.2025
11.11.2025
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 'ın 2026 FIFA E Grubu kapsamında oynayacağı ve maçlarının aday kadrosu geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.

TFF son yaptığı açıklamada aday kadrodan 'nın çıkarıldığını duyurdu. Vatandaşlar tarafından Eren Elmalı A Milli Takım kadrosunda neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.

EREN ELMALI A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA NEDEN YOK?

TFF'den yapılan açıklamaya göre Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.

Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'ın kadrosuna Mustafa Eskihellaç davet edildi.

TÜRKİYE - BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı açıklanan bilgilere göre 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa grubu 2. olarak tamamlamayı garantileyecek.

