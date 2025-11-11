Eren Elmalı A Milli Takım kadrosunda neden yok? Bulgaristan, İspanya maçı aday kadrosundan çıkarıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu kapsamında oynayacağı Bulgaristan ve İspanya maçlarının aday kadrosu geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu.
TFF son yaptığı açıklamada aday kadrodan Eren Elmalı'nın çıkarıldığını duyurdu. Vatandaşlar tarafından Eren Elmalı A Milli Takım kadrosunda neden yok sorusunun cevabı araştırılıyor.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Eren Elmalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna tedbirli olarak sevk edildiği için A Milli Takım'ın aday kadrosundan çıkartıldı.
Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'ın kadrosuna Mustafa Eskihellaç davet edildi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu maçları kapsamında oynanacak olan Türkiye - Bulgaristan maçı açıklanan bilgilere göre 15 Kasım 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
Bursa'da bulunan Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada A Milli Takım galibiyet ile ayrılırsa grubu 2. olarak tamamlamayı garantileyecek.