Ertelenen Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? BJK Konyaspor maçı neden ertelendi?

Süper Lig'de bu hafta oynanması beklenen Beşiktaş Konyaspor maçı için bekleyiş devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin Konferans Ligi mücadelesi nedeniyle BJK Konyaspor maçı başka bir tarihe ertelendi.

ERTELENEN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de maç erteleme kararı alındı. TFF 14 Ağustos günü paylaştığı duyuruda Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Karşılaşmaların tarihlerinin daha sonra paylaşılacağı da eklendi. Buna göre ertelenen maçların oynanacağı tarihin önümüzdeki süreçte duyurulması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle ligde oynayacağı Konyaspor maçı ileri bir tarih ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

BU HAFTA NEDEN BEŞİKTAŞ'IN MAÇI YOK?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre siyah beyazlı ekibin Avrupa mücadelesi nedeniyle ligde oynanan müsabakalar başka bir tarihe ertelendi. Bu hafta oynanması planlanan Beşiktaş Konyaspor maçı da Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.