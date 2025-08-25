Menü Kapat
Editor
 | Sumru Tarhan

Ertelenen Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? BJK Konyaspor maçı neden ertelendi?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Ertelenen Beşiktaş maçının oynanacağı tarih taraftarın gündeminde yer alırken TFF, karşılaşmaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

Ertelenen Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? BJK Konyaspor maçı neden ertelendi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 09:11

'de bu hafta oynanması beklenen maçı için bekleyiş devam ediyor. Siyah beyazlı ekibin mücadelesi nedeniyle BJK Konyaspor maçı başka bir tarihe ertelendi.

ERTELENEN BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de maç erteleme kararı alındı. 14 Ağustos günü paylaştığı duyuruda Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa maçlarının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu. Karşılaşmaların tarihlerinin daha sonra paylaşılacağı da eklendi. Buna göre ertelenen maçların oynanacağı tarihin önümüzdeki süreçte duyurulması bekleniyor.

Ertelenen Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? BJK Konyaspor maçı neden ertelendi?

BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde mücadele etmesi nedeniyle ligde oynayacağı Konyaspor maçı ileri bir tarih ertelendi. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

Ertelenen Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak? BJK Konyaspor maçı neden ertelendi?

BU HAFTA NEDEN BEŞİKTAŞ'IN MAÇI YOK?

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre siyah beyazlı ekibin Avrupa mücadelesi nedeniyle ligde oynanan müsabakalar başka bir tarihe ertelendi. Bu hafta oynanması planlanan Beşiktaş Konyaspor maçı da Avrupa maçları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

