Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig'in 5. haftası bugün (15 Eylül 2025 Pazartesi) oynanacak olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçının ardından sona erecek. Taraftarlar tarafından Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Karşılaşmanın hakem kadrosu ve yayın bilgileri duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 16:22

'de 8 puan ile 6. sırada yer alan bugün 4 puanla 15. sırada yer alan ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Erzurumspor - Sakaryaspor maçının hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçı açıklanan bilgilere göre 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Muhammed Ali Metoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Harun Reşit Güngör yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Yücel Büyük görevlendirilirken, VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçı bugün (15 Eylül 2025 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Erzurumspor ligin ilk 4 haftası kapsamında oynadığı karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sakaryaspor karşılaşmasından galibiyet ile ayrılması durumunda averaja göre 2. veya 3. sıraya yerleşecek.

Sakaryaspor ise ilk haftalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Son 2 maçta mağlubiyet alan Sakaryaspor bugün oynanacak olan Erzurumspor deplasmanı ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.

ETİKETLER
#Futbol
#sakaryaspor
#canlı yayın
#erzurumspor
#beın sports
#mac
#Tff 1. Lig
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.