Erzurumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek

TFF 1. Lig'de 8 puan ile 6. sırada yer alan Erzurumspor bugün 4 puanla 15. sırada yer alan Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Erzurumspor - Sakaryaspor maçının hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Muhammed Ali Metoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Kemal Mavi ve Harun Reşit Güngör yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak Yücel Büyük görevlendirilirken, VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

ERZURUMSPOR - SAKARYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 5. hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Erzurumspor - Sakaryaspor maçı bugün (15 Eylül 2025 Pazartesi) saat 20.00'de başlayacak.

Erzurumspor ligin ilk 4 haftası kapsamında oynadığı karşılaşmalardan 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sakaryaspor karşılaşmasından galibiyet ile ayrılması durumunda averaja göre 2. veya 3. sıraya yerleşecek.

Sakaryaspor ise ilk haftalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Son 2 maçta mağlubiyet alan Sakaryaspor bugün oynanacak olan Erzurumspor deplasmanı ile bu durumu değiştirmeyi hedefliyor.