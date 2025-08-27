Eski Bursakartlar kalktı mı, ne zaman kalkacak? BURULAŞ açıklama yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım iştiraki BURULAŞ, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada eski Bursakartın belirli bir tarihten sonra kullanılmayacağını duyurmuştu.

BURULAŞ sosyal medya hesaplarından tekrar bu tarihle ilgili açıklama yaptı. BURULAŞ'ın açıklamasının ardından vatandaşlar eski Bursakartlar kalktı mı, ne zaman kalkacak sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

ESKİ BURSAKARTLAR KALKTI MI?

Eski Bursakartlar 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü itibarıyla kullanılmaya devam ediyor. BURULAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre eski Bursakartlara, 1 Eylül 2025 itibarıyla bakiye yüklenmeyecek ve abonman yapılmayacak.

ESKİ BURSAKARTLAR NE ZAMAN KALKACAK?

BURULAŞ tarafından yapılan duyuruda Bursakartların 1 Aralık 2025 itibarıyla tamamen kullanıma kapatılacağı duyuruldu. Vatandaşların en yakın seyahat kartları ofislerine giderek değişim yapması gerektiği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan duyuruda "1 Eylül 2025 itibarıyla eski nesil kartlara bakiye yükleme ve abonman işlemleri durdurulacaktır. 1 Aralık 2025 itibarıyla ise eski kartlar tamamen kullanıma kapatılacaktır." ifadeleri yer aldı.