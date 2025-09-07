Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? TFF 3. Lig'de Eskişehir Anadolu ile karşılaşacak

TFF 3. Lig'de yeni sezon heyecanı bugün başlıyor. Eski Süper Lig ekiplerinden Eskişehirspor bugün TFF 3. Lig 4. Grup mücadeleleri kapsamında Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'den yükselen Eskişehirspor derbiyi kazanarak sezona galibiyet ile başlamayı hedefliyor. Taraftarlar tarafından ise Eskişehirspor maçı hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI BUGÜN SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

TFF 3. Lig 4. Grup 1. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Eskişehirspor - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri maçı bugün saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Hasan Kaçar düdük çalacak. Yardımcı hakem olarak ise Hakan Can Yılmaz ve Onur Han'ın görev alacağı karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bilal Arslan olacak.

ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak olan Eskişehirspor - Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri maçı Sıfır TV YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmayı taraftarlar şifresiz olarak Sıfır TV ekranlarından izleyebilecekler.