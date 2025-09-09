Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Erdem Avsar

EuroBasket 2025 Türkiye’nin yarı final rakibi kim oldu? Maç ne zaman

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finaldeki rakibi, Litvanya'yı eleyen Yunanistan oldu.

09.09.2025
09.09.2025
saat ikonu 23:21

EuroBasket 2025’te yarı finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakibi kesinleşti.

Çeyrek finaldeki Litvanya- karşılaşmasında kazanan taraf komşu ülke Yunanistan oldu.

Bu sonuçla beraber Yunanistan, yarı finale yükselerek A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakibi haline geldi.

Vassilis Spanoulis’in yönettiği Yunanistan’da NBA şampiyonu ve MVP’lerinden Giannis Antetokounmpo ile birlikte tanıdık oyuncular yer alıyor.

Türkiye’de uzun yıllar Fenerbahçe Beko forması giymiş olan , ekibin kaptanı.

Sloukas ayrıca, ’ın çalıştırdığı Yunanistan’ın Panathinaikos ekibinde de kaptanlık yapıyor.

Ataman’ın sporcularından Mitoglou ve Samontourov da turnuvada mücadele ediyor.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda 24 yıl sonra ikinci kez yarı finale yükselme gururu yaşadı.

Öte yandan Millilerimiz Avrupa Şampiyonası’nda 68 yıl aradan sonra üst üste 7 zafer elde etti.

Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye–Yunanistan yarı final maçı EuroBasket 2025’te ne zaman oynanacak?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 yarı finalinde Yunanistan ile 12 Eylül Cuma günü karşılaşacak.
