EuroBasket 2025 Türkiye’nin yarı final rakibi kim oldu? Maç ne zaman

EuroBasket 2025’te yarı finale çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakibi kesinleşti.

Çeyrek finaldeki Litvanya-Yunanistan karşılaşmasında kazanan taraf komşu ülke Yunanistan oldu.

Bu sonuçla beraber Yunanistan, yarı finale yükselerek A Milli Erkek Basketbol Takımımızın rakibi haline geldi.

Vassilis Spanoulis’in yönettiği Yunanistan’da NBA şampiyonu ve MVP’lerinden Giannis Antetokounmpo ile birlikte tanıdık oyuncular yer alıyor.

Türkiye’de uzun yıllar Fenerbahçe Beko forması giymiş olan Kostas Sloukas, ekibin kaptanı.

Sloukas ayrıca, Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunanistan’ın Panathinaikos ekibinde de kaptanlık yapıyor.

Ataman’ın sporcularından Mitoglou ve Samontourov da turnuvada mücadele ediyor.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası’nda 24 yıl sonra ikinci kez yarı finale yükselme gururu yaşadı.

Öte yandan Millilerimiz Avrupa Şampiyonası’nda 68 yıl aradan sonra üst üste 7 zafer elde etti.