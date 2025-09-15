Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaş zammı ödeme tarihi merakla beklenirken vatandaşların gözü hesaplara geçecek ödemede. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşları yattı mı merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 10:52
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 10:52

Her yın 15'inde hesaplara geçen ödemelerinde bekleyiş sürerken genelde ayın 15'inde vatandaşların hesabına geçmiş oluyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI SON DAKİKA?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşları her ayın 15'i veya sonraki günü hesaplara geçiyor. Ödeme takvimine göre ödemelerin bugün hesaplara geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde yardımdan faydalanan tüm vatandaşlara ödemenin yapılması beklenmekte.

Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2025?

2025 yılında da ödemeler devam ederken memur zammı ile beraber evde bakım maaşında da artışa yaşandı. 10.125 TL olan bakım maaşı 11.702 TL'ye yükselirken ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabında 11.702 TL yatıyor.

Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Ayın 15'inde hesaplara geçen evde bakım maaşlarının hesaba geçeceği tarih merakla beklenirken vatandaşlar e Devlet üzerinden ödemenin yattığı iller listesine ulaşabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile e Devlet'e giriş yaptıktan sonra ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebiliyorsunuz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI E DEVLET

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çalışanlar dikkat! Maaştan her ay kesinti yapılacak: Bu şartlar yoksa paranızı çekemeyeceksiniz
ETİKETLER
#e-devlet
#evde bakım maaşı
#Maaş Ödeme Tarihi
#Ödeme Takvimi
#Bakım Maaşı Artışı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.