Evde bakım maaşı yattı mı? 2025 Eylül evde bakım maaşı yatan iller listesi

Her yın 15'inde hesaplara geçen evde bakım maaşı ödemelerinde bekleyiş sürerken genelde ayın 15'inde vatandaşların hesabına geçmiş oluyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI SON DAKİKA?

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen evde bakım maaşları her ayın 15'i veya sonraki günü hesaplara geçiyor. Ödeme takvimine göre ödemelerin bugün hesaplara geçmesi bekleniyor. Gün içerisinde yardımdan faydalanan tüm vatandaşlara ödemenin yapılması beklenmekte.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR 2025?

2025 yılında da ödemeler devam ederken memur zammı ile beraber evde bakım maaşında da artışa yaşandı. 10.125 TL olan bakım maaşı 11.702 TL'ye yükselirken ihtiyaç sahibi vatandaşların hesabında 11.702 TL yatıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Ayın 15'inde hesaplara geçen evde bakım maaşlarının hesaba geçeceği tarih merakla beklenirken vatandaşlar e Devlet üzerinden ödemenin yattığı iller listesine ulaşabiliyor. T.C. kimlik numarası ve şifreniz ile e Devlet'e giriş yaptıktan sonra ödeme yapılıp yapılmadığını öğrenebiliyorsunuz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI E DEVLET