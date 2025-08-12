Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord ile karşı karşıya geliyor. İstanbul’daki mücadele, sarı-lacivertlilerin tur umudunu canlı tutmak için sahaya çıkacağı kritik bir sınav olacak.

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş mücadelesi Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Feyenoord maçını izlemek isteyen taraftarların öncelikle Exxen üyeliğine sahip olmaları ve Exxen Spor paketini hesaplarına eklemeleri gerekiyor. Yayın, hem web tarayıcı üzerinden hem de mobil uygulama ve uyumlu Smart TV’ler aracılığıyla takip edilebilecek.

Web üzerinden Fenerbahçe Feyenoord maçını izlemek isteyen kullanıcılar, Exxen’in resmi sitesine giriş yaparak “Spor” sekmesinden maçı seçebilir. Yayın akışı üzerinden veya arama çubuğuna maç adını yazarak müsabakaya ulaşmak mümkün. Mobil cihazlarda ise Exxen uygulaması indirildikten sonra giriş yapılıp “Spor” kategorisi üzerinden Fenerbahçe Feyenoord maçına erişim sağlanabiliyor.

Smart TV kullanıcıları, uyumlu cihazlarına Exxen uygulamasını indirerek büyük ekranda izleme imkanı bulabiliyor. Alternatif olarak, bilgisayar veya mobil cihazdan TV’ye Chromecast ya da AirPlay ile ekran yansıtma yapılabiliyor.

Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe Feyenoord maçında Romanyalı hakem Istvan Kovacs görev yapacak. Yardımcı hakemler ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi olacak. Maçın ilk ayağında deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, tek farklı galibiyet alması halinde maçı uzatmalara götürecek.

İlk maçta kadroda yer almayan Anderson Talisca ve İsmail Yüksek, rövanş mücadelesinde sahada olacak. Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampına katılamayan ve deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Talisca, bu maçla birlikte takıma dönüyor. İsmail Yüksek de Mourinho’nun planlarında yer alacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun bu maçta kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Hollanda’daki mücadeleye yedek başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo’nun ilk 11’de görev alması planlanıyor. Mourinho’nun sahaya çift forvetle çıkma ihtimali bulunuyor.

Fenerbahçe Feyenoord maçı yalnızca Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Exxen tek maç satışı yapmadığı için izlemek isteyenlerin aylık paketlerden birini seçerek üyelik oluşturması gerekiyor. Exxen Spor paketi, platformun spor içeriklerine erişim imkanı sunuyor.

Üyelik işlemleri, Exxen’in resmi web sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor. Kayıt sırasında isim, soyisim, e-posta ve şifre gibi temel bilgilerin girilmesi gerekiyor. Üyelik tamamlandıktan sonra ExxenSpor paketi seçilerek Fenerbahçe Feyenoord maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

Exxen 10 Şubat 2025 tarihinden itibaren yeni ücret tarifesine geçmişti. Aylık reklamlı Exxen 219,00 TL, aylık reklamsız Exxen 309,00 TL, aylık reklamsız ExxenSpor paketi ise 499,00 TL olarak belirlendi. Güncel fiyatları üyelik işlemleri esnasında kontrol edebilirsiniz.

Fenerbahçe Feyenoord maçı 20.00’de başlayacak ve Exxen Spor paketine sahip kullanıcılar canlı olarak izleyebilecek. Maç öncesinde platformda spor kategorisinden yayına erişim sağlanabilecek.

Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele, tur atlama şansı açısından Fenerbahçe için kritik öneme sahip olacak. Maçı kazanmak için gerekli senaryolar net: Tek farklı galibiyet uzatma, iki ya da daha farklı galibiyet ise direkt tur anlamına geliyor.

Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise Feyenoord, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselecek. Bu turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.