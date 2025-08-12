Menü Kapat
Editor
Editor
 TGRT Haber

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

Exxen canlı Fenerbahçe maçı başlıyor! UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord’u İstanbul’da ağırlıyor. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadelede Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. İşte Exxen canlı Fenerbahçe Feyenoord maçı yayın bilgileri…

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
19:47
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
19:50

, 3. eleme turu rövanşında ile karşı karşıya geliyor. İstanbul’daki mücadele, sarı-lacivertlilerin tur umudunu canlı tutmak için sahaya çıkacağı kritik bir sınav olacak.

EXXEN CANLI FENERBAHÇE MAÇI İZLE

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş mücadelesi platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Fenerbahçe Feyenoord maçını izlemek isteyen taraftarların öncelikle Exxen üyeliğine sahip olmaları ve Exxen Spor paketini hesaplarına eklemeleri gerekiyor. Yayın, hem web tarayıcı üzerinden hem de mobil uygulama ve uyumlu Smart TV’ler aracılığıyla takip edilebilecek.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

Web üzerinden Fenerbahçe Feyenoord maçını izlemek isteyen kullanıcılar, Exxen’in resmi sitesine giriş yaparak “Spor” sekmesinden maçı seçebilir. Yayın akışı üzerinden veya arama çubuğuna maç adını yazarak müsabakaya ulaşmak mümkün. Mobil cihazlarda ise Exxen uygulaması indirildikten sonra giriş yapılıp “Spor” kategorisi üzerinden Fenerbahçe Feyenoord maçına erişim sağlanabiliyor.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

Smart TV kullanıcıları, uyumlu cihazlarına Exxen uygulamasını indirerek büyük ekranda izleme imkanı bulabiliyor. Alternatif olarak, bilgisayar veya mobil cihazdan TV’ye Chromecast ya da AirPlay ile ekran yansıtma yapılabiliyor.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

FENERBAHÇE FEYENOORD EXXEN CANLI İZLE

Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak Fenerbahçe Feyenoord maçında Romanyalı hakem Istvan Kovacs görev yapacak. Yardımcı hakemler ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi olacak. Maçın ilk ayağında deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, tek farklı galibiyet alması halinde maçı uzatmalara götürecek.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

İlk maçta kadroda yer almayan Anderson Talisca ve İsmail Yüksek, rövanş mücadelesinde sahada olacak. Sakatlığı nedeniyle Portekiz kampına katılamayan ve deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Talisca, bu maçla birlikte takıma dönüyor. İsmail Yüksek de Mourinho’nun planlarında yer alacak.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

Fenerbahçe Teknik Direktörü ’nun bu maçta kadroda bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Hollanda’daki mücadeleye yedek başlayan Jhon Duran ve Nelson Semedo’nun ilk 11’de görev alması planlanıyor. Mourinho’nun sahaya çift forvetle çıkma ihtimali bulunuyor.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

EXXEN FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Feyenoord maçı yalnızca Exxen platformu üzerinden yayınlanacak. Exxen tek maç satışı yapmadığı için izlemek isteyenlerin aylık paketlerden birini seçerek üyelik oluşturması gerekiyor. Exxen Spor paketi, platformun spor içeriklerine erişim imkanı sunuyor.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

Üyelik işlemleri, Exxen’in resmi web sitesi üzerinden veya mobil uygulaması aracılığıyla yapılabiliyor. Kayıt sırasında isim, soyisim, e-posta ve şifre gibi temel bilgilerin girilmesi gerekiyor. Üyelik tamamlandıktan sonra ExxenSpor paketi seçilerek Fenerbahçe Feyenoord maç yayınına erişim sağlanabiliyor.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

Exxen 10 Şubat 2025 tarihinden itibaren yeni ücret tarifesine geçmişti. Aylık reklamlı Exxen 219,00 TL, aylık reklamsız Exxen 309,00 TL, aylık reklamsız ExxenSpor paketi ise 499,00 TL olarak belirlendi. Güncel fiyatları üyelik işlemleri esnasında kontrol edebilirsiniz.

FENERBAHÇE FEYENOORD CANLI EXXEN SPOR'DA SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Feyenoord maçı 20.00’de başlayacak ve Exxen Spor paketine sahip kullanıcılar canlı olarak izleyebilecek. Maç öncesinde platformda spor kategorisinden yayına erişim sağlanabilecek.

Exxen CANLI Fenerbahçe maçı yayında! Maç başlamak üzere

Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele, tur atlama şansı açısından Fenerbahçe için kritik öneme sahip olacak. Maçı kazanmak için gerekli senaryolar net: Tek farklı galibiyet uzatma, iki ya da daha farklı galibiyet ise direkt tur anlamına geliyor.

Beraberlik veya mağlubiyet halinde ise Feyenoord, UEFA play-off turuna yükselecek. Bu turu geçen ekip, Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

