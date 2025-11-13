Menü Kapat
14°
Editor
 TGRT Haber

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor

Exxen canlı maç yayınları ile Dünya Kupası eleme maçlarını ekranlara taşıyor! Türkiye’de UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nin yanı sıra 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının da yayın haklarını elinde bulunduran Exxen, futbolseverler için yoğun bir yayın akışı hazırladı. Bu akşam D, F, I ve K gruplarında oynanacak karşılaşmalar Exxen üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Exxen’in dijital yayın altyapısı sayesinde, izleyiciler tüm maçları HD kalitede ve kesintisiz olarak takip edebiliyor. İşte Exxen canlı maç bilgileri…

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 21:59
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 22:01

Bu akşam Avrupa futbolunda heyecan dolu maçlar oynanacak. , Dünya Kupası kapsamında sekiz farklı mücadeleyi aynı anda canlı yayınlayacak.

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor

EXXEN CANLI İZLE

Exxen, Türkiye’deki yayıncılığında dijital dönüşümün merkezinde yer alıyor. Platform, geleneksel televizyon yayıncılığından bağımsız olarak yalnızca internet bağlantısı üzerinden hizmet veriyor. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir uydu frekansı ya da anten ayarıyla uğraşmadan doğrudan mobil cihazlar, tabletler, akıllı TV’ler veya bilgisayarları aracılığıyla maç yayınlarına ulaşabiliyor. Peki Exxen’den nasıl maç izlenir?

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor

Exxen’in web sitesi üzerinden üyelik oluşturmak, canlı yayınlara erişimin ilk adımı. E-posta adresi veya telefon numarasıyla kısa sürede hesap oluşturulabiliyor ve sonrasında spor içeriklerini kapsayan abonelik paketi seçiliyor.

Platformun spor yayınları, “Exxen Spor” adı altında sunuluyor ve UEFA organizasyonlarının yanı sıra Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarını da içeriyor. Bu pakete abone olan kullanıcılar, canlı yayınların yanı sıra maç tekrarlarını, özet görüntülerini ve istatistikleri de izleme fırsatı buluyor. Tek maç satın alma seçeneği bulunmadığı için, tüm maçlara erişim abonelikle mümkün oluyor.

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor

EXXEN CANLI MAÇ İZLE

Exxen üzerinden canlı maç izlemek oldukça basit bir süreçle gerçekleşiyor. Öncelikle kullanıcıların cihazlarına Exxen uygulamasını yüklemeleri veya tarayıcı üzerinden platforma giriş yapmaları gerekiyor. Akıllı telefonlar için App Store ve Google Play’den indirilebilen uygulama, kullanıcı arayüzü açısından sade ve kolay anlaşılır bir yapıya sahip. Uygulamada “Canlı Yayınlar” sekmesi altında, günün spor müsabakaları listeleniyor ve maç saatine yaklaşıldığında bildirimlerle kullanıcılar bilgilendiriliyor.

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor

Yayın kalitesi, internet bağlantısına göre otomatik olarak ayarlanıyor. Minimum 5 Mbps hız öneriliyor ve bağlantı gücüne göre 720p’den 4K çözünürlüğe kadar seçenekler sunuluyor. Ayrıca Exxen, aynı anda birden fazla maç yayınlandığında ekran bölme özelliğiyle farklı karşılaşmaların aynı anda izlenmesini sağlıyor. Maç sonrasında kaçırılan pozisyonları veya golleri yeniden izlemek isteyen kullanıcılar için tekrar izleme ve özet izleme özellikleri de mevcut.

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor

EXXEN İNGİLTERE SIRBİSTAN MAÇI CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

K Grubu’nda oynanacak İngiltere-Sırbistan karşılaşması, bu akşam saat 22.45’te başlayacak ve Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, mücadeleyi izlemek için Exxen Spor paketine sahip olmalı. Maça erişim, Exxen web sitesi veya uygulaması aracılığıyla mümkün. Giriş yapıldıktan sonra “Canlı Yayınlar” sekmesi üzerinden karşılaşma seçilerek yayın başlatılabiliyor.

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor

EXXEN İRLANDA PORTEKİZ MAÇI CANLI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

F Grubu’nun dikkat çeken maçlarından biri olan İrlanda-Portekiz karşılaşması saat 22.45’te ekranlara gelecek. Mücadele, Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz’in eleme grubundaki kritik deplasman sınavlarından biri olarak Exxen ekranlarında yer alacak. İzleyiciler, karşılaşmayı Exxen Spor aboneliğiyle canlı izleyebilir.

Exxen canlı maç nereden izlenir? Dünya Kupası eleme maçları başlıyor

Exxen uygulamasında veya web sitesinde oturum açıldıktan sonra “Canlı Yayınlar” bölümünden F Grubu karşılaşmalarına ulaşmak mümkün. Yayın, HD kalitede sunulacak olup internet hızına bağlı olarak farklı çözünürlüklerde izlenebiliyor. Akıllı TV, bilgisayar veya mobil cihaz fark etmeksizin aynı kullanıcı hesabı üzerinden kolay erişim sağlanabiliyor.

