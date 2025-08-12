Menü Kapat
31°
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

Exxen Spor canlı Fenerbahçe Feyenoord maçını şifresiz donmadan HD kalite ile ekranlara taşıyor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Feyenoord’u ağırlayacak. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyetle maçı uzatmaya taşıyabilecek, iki veya daha farklı galibiyetle ise tur atlayacak. Heyecan dolu Fenerbahçe Feyenoord maçı canlı yayın ile Exxen Spor ekranlarında olacak.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor
12.08.2025
12.08.2025
saat ikonu 19:31

ile arasındaki rövanş maçı bu akşam İstanbul’da oynanacak. 3. eleme turundaki kritik mücadele öncesi yayın bilgileri ve Spor abonelik detayları belli oldu.

EXXEN SPOR CANLI İZLE

Exxen Spor, spor karşılaşmalarını internet üzerinden canlı olarak yayınlayan özel bir paket şeklinde sunuluyor. Bu paket kapsamında UEFA , UEFA Avrupa Ligi ve diğer özel spor organizasyonlarının maçları yayınlanabiliyor. Fenerbahçe - Feyenoord maçı da bu paket üzerinden takip edilebilecek. İzleyiciler, Exxen’in resmi internet sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla maçları yüksek çözünürlükte izleme imkanına sahip.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

Yayın akışı içinde Fenerbahçe - Feyenoord maçını bulmak için “Spor” kategorisinden seçim yapılabiliyor. Ayrıca arama çubuğuna maçın adını yazarak ilgili yayına ulaşmak mümkün. Yayın sırasında herhangi bir cihazdan giriş yapılabilirken, büyük ekran deneyimi isteyen kullanıcılar Smart TV’ler üzerinden veya telefon/bilgisayar ekranını televizyona yansıtarak da izleme yapabiliyor.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

EXXEN SPOR ÜYELİK ÜCRETİ 2025

10 Şubat 2025 tarihinden itibaren Exxen ve Exxen Spor paketleri için yeni fiyatlar geçerli olmuştu. Aylık reklamlı Exxen paketi 219,00 TL, reklamsız Exxen paketi ise 309,00 TL olarak belirlendi. Reklamsız Exxen paketi, reklamlı temel paket üzerine 90,00 TL ek ücretle alınabiliyor.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

Spor karşılaşmalarını reklamsız ve kesintisiz izlemek isteyen kullanıcılar için aylık reklamsız Exxen Spor paketi 499,00 TL’den sunuluyor. Bu paket, temel Exxen aboneliği, reklamsız paket ve Exxen Spor ek paketi ücretlerinin toplamından oluşuyor.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

EXXEN SPOR FENERBAHÇE FEYENOORD MAÇI NEREDEN, NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Feyenoord rövanş mücadelesi Exxen platformu üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İzleyicilerin öncelikle Exxen üyeliğine sahip olması gerekiyor. Ardından Exxen Spor paketini mevcut üyeliklerine ekleyerek maçı izleyebiliyorlar.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

Fenerbahçe Feyenoord maç yayınına, Exxen’in web sitesinden veya mobil uygulamasından giriş yaparak ulaşmak mümkün. Smart TV kullanıcıları ise Exxen uygulamasını televizyonlarına indirerek büyük ekran üzerinden yayınları takip edebiliyor.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

EXXEN FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe Feyenoord maçı şifresiz olarak yayınlanmayacak. Karşılaşmayı izleyebilmek için Exxen platformuna üye olunması ve Exxen Spor paketine sahip olunması gerekiyor. Türkiye’de bu Fenerbahçe Feyenoord maçının yayın hakları yalnızca Exxen’de bulunuyor. Bu nedenle başka platformlardan ücretsiz olarak yasal şekilde izlemek mümkün değil.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

EXXEN FENERBAHÇE MAÇI NASIL İZLENİR, LİNK VAR MI?

Fenerbahçe Feyenoord maç yayını için herhangi bir ücretsiz resmi link bulunmuyor. İzleyicilerin, Exxen’in resmi internet sitesi veya uygulaması üzerinden giriş yaparak yayınlara ulaşması gerekiyor.

Fenerbahçe Feyenoord linki, Exxen platformuna üyelik girişinden sonra “Spor” kategorisinde Fenerbahçe Feyenoord karşılaşmasının yer aldığı bölümde bulunuyor.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

EXXEN CANLI MAÇ İZLE

Exxen canlı maç yayınları hem web hem de mobil platformlar üzerinden izlenebiliyor. Web tarayıcıdan izlemek için Exxen’in resmi internet sitesine girip “Spor” sekmesinden ilgili maçı seçmek yeterli oluyor.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

Mobil cihazlarda ise Exxen uygulaması aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra “Spor” kategorisinden canlı yayın açılabiliyor. Smart TV kullanıcıları, uygulamayı televizyonlarına indirerek ya da telefon/bilgisayar ekranını yansıtarak maçları büyük ekranda izleyebiliyor.

Exxen Spor CANLI nereden izlenir? Fenerbahçe Feyenoord maçı başlıyor

EXXEN FENERBAHÇE MAÇI KAÇAK

Fenerbahçe Feyenoord maçını kaçak yayınlardan izlemek yasal değildir ve suç teşkil eder. Kaçak yayın siteleri, telif haklarını ihlal ettiği gibi cihazlara zarar verebilecek zararlı yazılımlar ve virüsler barındırabilir.

Fenerbahçe Feyenoord maçının Türkiye’deki tek yasal yayıncısı Exxen’dir. Fenerbahçe Feyenoord maçını en kaliteli ve güvenilir şekilde izlemek için Exxen üyeliği edinmek ve Exxen Spor paketine sahip olmak gerekmektedir.

