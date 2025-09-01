Menü Kapat
29°
Kiracılar için Eylül ayında kira zammı yüzde kaç olacak?

Eylül ayında kira kontratı yenilenecek olan ev sahipleri ve kiracılar, yeni dönemde yapılacak kira zam oranını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

Kiracılar için Eylül ayında kira zammı yüzde kaç olacak?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.09.2025
saat ikonu 17:27
|
GÜNCELLEME:
01.09.2025
saat ikonu 18:12

Eylül ayı kira zam oranının ne zaman duyurulacağı ve nasıl belirleneceği soruları, binlerce kiracı ve mülk sahibinin birinci gündeminde yer alıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı verileri, kira artış hesaplamalarında kullanılacak üst limit değeri olarak kabul ediliyor.

Kiracılar için Eylül ayında kira zammı yüzde kaç olacak?

EYLÜL KİRA ZAM ORANI NE ZAMAN?

Türkiye İstatistik Kurumu (), her ay bir önceki aya ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuna açıklıyor.

2025 Eylül ayı kira artışı hesaplamasında dikkate alınacak veriler de Ağustos ayı enflasyonu kapsamında 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da ilan edilecek.

ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı Ağustos ayında 41.13 olarak açıklandı.

Kira kontratı ağustos ayında yenilenen vatandaşların kira ücretine yüzde 41.13 oranında artış yapıldı.

Sıkça Sorulan Sorular

Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek olanlar ne kadar zam ödeyecek?
3 Eylül 2025’te TÜİK tarafından açıklanacak olan Ağustos enflasyonu, kira artış oranını belirleyecek. Ağustos ayında kira zam oranı yüzde 41.13 olarak hesaplanmıştı. Bu nedenle Eylül’de kontrat yenileyecek olan kiracılar da benzer bir orana göre zamlı kira ödeyecek.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'un Ağustos ayı enflasyonu belli oldu! En çok neye para harcadık?
