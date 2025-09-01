Kiracılar için Eylül ayında kira zammı yüzde kaç olacak?

İstanbul
Eylül ayı kira zam oranının ne zaman duyurulacağı ve nasıl belirleneceği soruları, binlerce kiracı ve mülk sahibinin birinci gündeminde yer alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı enflasyon verileri, kira artış hesaplamalarında kullanılacak üst limit değeri olarak kabul ediliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay bir önceki aya ilişkin enflasyon rakamlarını kamuoyuna açıklıyor.
2025 Eylül ayı kira artışı hesaplamasında dikkate alınacak veriler de Ağustos ayı enflasyonu kapsamında 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10:00’da ilan edilecek.
Konut ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı Ağustos ayında 41.13 olarak açıklandı.
Kira kontratı ağustos ayında yenilenen vatandaşların kira ücretine yüzde 41.13 oranında artış yapıldı.