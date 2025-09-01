Kiracılar için Eylül ayında kira zammı yüzde kaç olacak?

Eylül ayında kira sözleşmesini yenileyecek olanlar ne kadar zam ödeyecek?

3 Eylül 2025’te TÜİK tarafından açıklanacak olan Ağustos enflasyonu, kira artış oranını belirleyecek. Ağustos ayında kira zam oranı yüzde 41.13 olarak hesaplanmıştı. Bu nedenle Eylül’de kontrat yenileyecek olan kiracılar da benzer bir orana göre zamlı kira ödeyecek.