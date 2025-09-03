Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Eylül 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu, yeni kiralar ne kadar?

Enflasyon istatistiklerinin duyurulmasıyla beraber, ev sahipleri ve kiracılar için kritik bir mesele olan kira zam oranı da kesinleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Eylül 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu, yeni kiralar ne kadar?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.09.2025
saat ikonu 22:44
|
GÜNCELLEME:
03.09.2025
saat ikonu 22:44

ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun () yılın sekizinci raporlarını yayımlamasıyla ortaya çıktı.

Bu rakamlar, hem mesken hem de iş yerleri için uygulanacak kira zamlarının esasını oluşturuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon bilgilerini 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da duyurdu.

Eylül 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu, yeni kiralar ne kadar?

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

Kira kontratı Ağustos’ta yenilenen kiracılar ödemelerini yüzde 41,13 oranında artırılmış şekilde yapmıştı.

Eylül ayında kontratını yenileyecek olan kiracılar için ise artış oranı 39,62 olarak tespit edildi.

Mevcut Kira Ücreti: 15.000,00 TL

Yeni Kira Tutarı: 20.943,00 TL

Mevcut Kira Ücreti: 25.000,00 TL

Aylık Yeni Kira Bedeli: 34.905,00 TL

Sıkça Sorulan Sorular

Eylül 2025 kira artış oranı kiracılar ve ev sahipleri için ne ifade ediyor?
TÜİK’in açıkladığı verilere göre kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Bu oran, hem konut hem de işyeri kira ödemelerinde doğrudan uygulanacak ve kiracıların bütçesini yakından etkileyecek.
ETİKETLER
#enflasyon
#tüik
#eylül
#enflasyon oranı
#kira zammı
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.