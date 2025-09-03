Eylül 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu, yeni kiralar ne kadar?

Eylül 2025 kira artış oranı kiracılar ve ev sahipleri için ne ifade ediyor?

TÜİK’in açıkladığı verilere göre kira artış oranı yüzde 39,62 olarak belirlendi. Bu oran, hem konut hem de işyeri kira ödemelerinde doğrudan uygulanacak ve kiracıların bütçesini yakından etkileyecek.