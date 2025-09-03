Eylül 2025 kira artış oranı yüzde kaç oldu, yeni kiralar ne kadar?

İstanbul
Eylül ayı kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yılın sekizinci enflasyon raporlarını yayımlamasıyla ortaya çıktı.
Bu rakamlar, hem mesken hem de iş yerleri için uygulanacak kira zamlarının esasını oluşturuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı enflasyon bilgilerini 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 10.00’da duyurdu.
Kira kontratı Ağustos’ta yenilenen kiracılar ödemelerini yüzde 41,13 oranında artırılmış şekilde yapmıştı.
Eylül ayında kontratını yenileyecek olan kiracılar için ise artış oranı 39,62 olarak tespit edildi.
Mevcut Kira Ücreti: 15.000,00 TL
Yeni Kira Tutarı: 20.943,00 TL
Mevcut Kira Ücreti: 25.000,00 TL
Aylık Yeni Kira Bedeli: 34.905,00 TL