Eylül’de resmi tatil var mı? 2025 resmi tatiller takvimi ve günleri

Resmi tatiller takvimine göre 2025 yılında hangi günlerin resmi tatil olduğu da belli olmuştu. Yılın sonuna yaklaşmamızla beraber binlerce kişi Eylül ayında resmi tatil olup olmadığını araştırdı.

EYLÜL’DE RESMİ TATİL VAR MI?

2025 yılı Eylül ayında herhangi bir resmi tatil bulunmuyor. Eylül ayında özel bir gün bulunmaması nedeniyle resmi tatil kararı da alınmadı. En son 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olurken önümüzdeki ilk resmi tatil 29 Ekim olacak.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba