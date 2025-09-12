Faizsiz ev ve araç nasıl alınır? Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi tanıtıldı

Ev, iş yeri ve araç ediniminde Emlak Katılım Teminatı yoğun şekilde inceleniyor.

Bu yenilikçi yöntemle vatandaşlar faizsiz, kendi bütçesine uyumlu ödemelerle ev, araç veya iş yeri sahibi olabilecek.

EMLAK KATILIM TASARRUF FİNANSAN MODELİ NEDİR?

Model kapsamında Türkiye’nin 81 kentinden ev, araç veya çatılı iş yerine hiçbir faiz yüküne girmeden, kredi kullanmadan sahip olunabilecek.

Teslim sonrası kalan taksitleri ödeme süreci sürecek.

FAİZSİZ EV VE TAŞIT NASIL SAHİP OLUNUR?

Emlak Katılım Tasarruf Finansman Modeli şu şekilde ilerleyecek:

Satın alınacak ev, araç veya iş yeri için gerekli finansman tutarı ve bütçeye uygun aylık ödeme miktarı belirlenecek.

Ardından kura yöntemi veya müşteri odaklı tasarruf finansman seçeneklerinden biri tercih edilecek.

Sisteme katılan kişiler, belirlenen ödemelerle birikim yaparken, her ay noter gözetiminde düzenli şekilde yapılan çekilişlerle sırası gelen katılımcılara finansman olanağı sağlanır.

İsteyen peşinat vererek, isteyen yalnızca taksitlerle birikim yaparak sisteme dahil olabilecek.