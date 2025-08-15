Menü Kapat
Aktüel
Editor
 Erdem Avsar

FC 26 FIFA 2026 Türkiye'de ne zaman çıkacak fiyatı ne kadar?

EA Sports'un merakla beklenen oyunu FC 26'nın çıkış tarihi, fiyatları ve yeni özellikleri açıklandı. Oyuncular, Türkçe spiker özelliği ile gelecek oyunu daha da heyecanla bekliyor.

FC 26 FIFA 2026 Türkiye'de ne zaman çıkacak fiyatı ne kadar?
15.08.2025
15.08.2025
EA Sports, futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni oyunu FC 26'yı tanıttı.

Oyunun çıkış tarihi ve fiyatları belli olurken, Türkçe spiker özelliği Türkiye'deki kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.

FC 26 FIFA 2026 Türkiye'de ne zaman çıkacak fiyatı ne kadar?

FIFA 2026 NE ZAMAN ÇIKACAK?

EA Sports FC 26, 26 Eylül'de piyasaya sürülecek.

Ultimate Edition satın alan kullanıcılar ise oyunu 7 gün öncesinden, yani 19 Eylül'de deneyimleyebilecekler.

Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch gibi çeşitli platformlarda oynanabilecek.

FC 26 FIFA 2026 Türkiye'de ne zaman çıkacak fiyatı ne kadar?

FC 26 FİYATI NE KADAR?

Fiyatlar ise platform ve sürüme göre değişiklik gösteriyor.

  • Steam PC Standard 69,99 Dolar, Ultimate 99,99 Dolar
  • Epic Store PC Standard 2.599 TL, Ultimate 3.599 TL
  • PlayStation Standard 2.899 TL, Ultimate 3.999 TL
  • Xbox Standard 69,99 Dolar, Ultimate 99,99 Dolar.

Sıkça Sorulan Sorular

FC 26 ne zaman ön siparişe açılacak?
FC 26, şu anda ön siparişe açılmış durumda. Oyuncular, istedikleri platform ve sürüm için ön sipariş verebilirler. Ön sipariş veren kullanıcılar, bazı özel avantajlardan da yararlanabilirler.
