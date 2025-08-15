FC 26 FIFA 2026 Türkiye'de ne zaman çıkacak fiyatı ne kadar?

İstanbul
EA Sports, futbolseverlerin heyecanla beklediği yeni oyunu FC 26'yı tanıttı.
Oyunun çıkış tarihi ve fiyatları belli olurken, Türkçe spiker özelliği Türkiye'deki kullanıcıları oldukça heyecanlandırdı.
EA Sports FC 26, 26 Eylül'de piyasaya sürülecek.
Ultimate Edition satın alan kullanıcılar ise oyunu 7 gün öncesinden, yani 19 Eylül'de deneyimleyebilecekler.
Oyun, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC ve Nintendo Switch gibi çeşitli platformlarda oynanabilecek.
Fiyatlar ise platform ve sürüme göre değişiklik gösteriyor.