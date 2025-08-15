FC 26 FIFA 2026 Türkiye'de ne zaman çıkacak fiyatı ne kadar?

FC 26 ne zaman ön siparişe açılacak?

FC 26, şu anda ön siparişe açılmış durumda. Oyuncular, istedikleri platform ve sürüm için ön sipariş verebilirler. Ön sipariş veren kullanıcılar, bazı özel avantajlardan da yararlanabilirler.