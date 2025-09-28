Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta maçları 3. günüyle devam ediyor. Bugün (28 Eylül 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe ile Emre Belezoğlu'nun liderliğinde olan Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ligin ilk 6 haftasında oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler son 2 hafta üst üste aldığı puan kayıplarının ardından Antalyaspor karşısında kesin bir galibiyeti hedefliyor.

Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 10 puanla 7. sırada olan Antalyaspor, Fenerbahçe maçından puan alarak sıralamada üst sıralara yükselmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmanın hakem kadrosunu duyurdu. Kritik mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem olarak Ertem Mertoğlu'nun görev alacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.