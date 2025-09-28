Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftası kapsamında 4. sırada yer alan Fenerbahçe bugün 7. sıradaki Antalyaspor'u evinde konuk edecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri duyuruldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 19:00

'de 7. hafta maçları 3. günüyle devam ediyor. Bugün (28 Eylül 2025 Pazar) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında Domenico Tedesco yönetimindeki ile Emre Belezoğlu'nun liderliğinde olan karşı karşıya gelecek.

Kritik mücadele öncesinde taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Antalyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Antalyaspor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik karşılaşmaya saatler kaldı

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı açıklanan bilgilere göre ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ligin ilk 6 haftasında oynadığı karşılaşmalardan 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler son 2 hafta üst üste aldığı puan kayıplarının ardından Antalyaspor karşısında kesin bir galibiyeti hedefliyor.

Antalyaspor ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 10 puanla 7. sırada olan Antalyaspor, Fenerbahçe maçından puan alarak sıralamada üst sıralara yükselmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 'in 7. haftası kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karşılaşmanın hakem kadrosunu duyurdu. Kritik mücadelede hakem Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakem olarak Ertem Mertoğlu'nun görev alacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Özgür Yankaya olacak.

ETİKETLER
#süper lig
#trendyol süper lig
#antalyaspor
#canlı yayın
#beın sports
#mac
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.