Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

Fenerbahçe’de oy kullanacak üye sayısı belli oldu. Fenerbahçe Kulübü’nde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayım başladı. Eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak kongrede mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran yarışacak. İki gün sürecek kongrede ilk gün mali ve idari raporlar görüşülecek, ikinci gün ise sandık başına gidilerek yeni başkan belirlenecek. Katılımın kulüp tarihinin en yüksek seviyesine ulaşması bekleniyor. İşte Fenerbahçe kongresinde oy kullanabilecek üye sayısı ve seçim öncesi detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.09.2025
saat ikonu 00:14
|
GÜNCELLEME:
20.09.2025
saat ikonu 00:14

, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek. Kongreye katılım şartları ve oy kullanma süreci kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Kongreye katılım hakkı, 2025 yılı aidatlarını 12 Ağustos 2025 saat 24.00’e kadar ödeyen ve üyelik hakları askıda olmayan üyeleriyle sınırlı olacak. Üyeler, kongre alanına girişte yanlarında kongre üyeliği kartı, kimlik, ehliyet veya pasaport bulundurmak zorunda olacak. Giriş işlemleri sırasında üyeler, soyadlarına göre sıralanmış masalardan giriş kartlarını alacak ve her iki gün boyunca bu kartla alana giriş yapabilecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından giriş kartları, oy kullanılan zarfla birlikte sandıklara bırakılacak.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

Temsilci üyelerin kongreye katılım hakkı bulunmazken, misafir girişine de izin verilmeyecek. Ayrıca, kongre günü alana girişlerde saat 09.00 itibarıyla kart dağıtımına başlanacak. Giriş kartı alınmadan kongreye katılım mümkün olmayacak. Oylama sürecinde üyeler, tek zarf içine ve yönetim kurulu pusulalarını koyarak sandığa atacak.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısı kulüp tarafından 49 bin 268 olarak açıklandı. Bu üyelerin tamamının oy kullanma hakkı bulunuyor. Ancak geçmiş yıllardaki katılım oranları dikkate alındığında, bu sayının tamamının sandığa gitmesi beklenmiyor. 2018’de 21 bin 350, 2024’te ise 27 bin 489 üye oy kullanmıştı.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

Bu yıl ise 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Bu seçimde Fenerbahçe kongre tarihindeki en yüksek katılım rekorunun kırılması öngörülüyor. Oy verme işlemleri, 21 Eylül Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek. Oy kullanmak isteyen üyelerin en geç saat 17.00’de sandık başında bulunması gerekiyor.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

FENERBAHÇE KONGRE ÜYE SAYISI 2025

Kulübün resmi açıklamasına göre 2025 yılında genel kurula katılım hakkı bulunan üye sayısı 49 bin 268 olarak belirlendi. Genel kurulda üyeler mali raporlar, bütçe ve denetim konularında oy kullanacak ve ardından başkanlık seçiminde tercihlerini sandığa yansıtacak.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

Üyelerin oy kullanabilmesi için giriş kartlarını alması ve hazirun listesinde isimlerini kontrol ettirmesi gerekiyor. Teknik sebeplerle SMS ulaşmayan üyeler, soyadına göre sıralanan masalardan kimlik bilgileriyle giriş kartlarını alabilecek. İsimlerini listede bulamayanların ise Sicil Kurulu masasına müracaat etmeleri gerekiyor.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAYLAR KİMLER?

Başkanlık için iki aday yarışacak. Mevcut başkan , dördüncü kez seçime girecek ve görevini sürdürmek için üyelerden destek isteyecek. Diğer aday ise kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için oy talep edecek.

İki aday da kongrede üyelerin oylarını alabilmek için yarışacak. sonucunda en çok oyu alan aday Fenerbahçe’nin yeni başkanı olacak.

Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ OLUR?

Başkanlık seçimleri 21 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemleri sabah 10.00’da başlayacak ve saat 17.00’de tamamlanacak. Oyların sayımının ardından yeni başkan aynı gün akşam saatlerinde tahmini saat 18.00 civarı açıklanacak. Böylece Fenerbahçe’nin yeni yönetimi kongrenin ikinci günü kesinleşmiş olacak.

ETİKETLER
#ali koç
#ali koç
#fenerbahçe spor kulübü
#seçim
#kongre
#başkanlık
#genel kurul
#sadettin saran
#sadettin saran
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Futbol A.ş
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.