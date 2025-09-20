Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç kişi oy kullanacak? 2025 kongre üye sayısı açıklandı

Fenerbahçe, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurulunu gerçekleştirecek. Kongreye katılım şartları ve oy kullanma süreci kulübün resmi internet sitesinden duyuruldu.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE KİMLER OY KULLANABİLİR?

Kongreye katılım hakkı, 2025 yılı aidatlarını 12 Ağustos 2025 saat 24.00’e kadar ödeyen ve üyelik hakları askıda olmayan kongre üyeleriyle sınırlı olacak. Üyeler, kongre alanına girişte yanlarında kongre üyeliği kartı, kimlik, ehliyet veya pasaport bulundurmak zorunda olacak. Giriş işlemleri sırasında üyeler, soyadlarına göre sıralanmış masalardan giriş kartlarını alacak ve her iki gün boyunca bu kartla alana giriş yapabilecek. Oy verme işleminin tamamlanmasının ardından giriş kartları, oy kullanılan zarfla birlikte sandıklara bırakılacak.

Temsilci üyelerin kongreye katılım hakkı bulunmazken, misafir girişine de izin verilmeyecek. Ayrıca, kongre günü alana girişlerde saat 09.00 itibarıyla kart dağıtımına başlanacak. Giriş kartı alınmadan kongreye katılım mümkün olmayacak. Oylama sürecinde üyeler, tek zarf içine başkanlık ve yönetim kurulu pusulalarını koyarak sandığa atacak.

FENERBAHÇE SEÇİMLERİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANACAK?

Genel kurula katılma hakkı bulunan üye sayısı kulüp tarafından 49 bin 268 olarak açıklandı. Bu üyelerin tamamının oy kullanma hakkı bulunuyor. Ancak geçmiş yıllardaki katılım oranları dikkate alındığında, bu sayının tamamının sandığa gitmesi beklenmiyor. 2018’de 21 bin 350, 2024’te ise 27 bin 489 üye oy kullanmıştı.

Bu yıl ise 30 bin civarında üyenin oy kullanması bekleniyor. Bu seçimde Fenerbahçe kongre tarihindeki en yüksek katılım rekorunun kırılması öngörülüyor. Oy verme işlemleri, 21 Eylül Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek. Oy kullanmak isteyen üyelerin en geç saat 17.00’de sandık başında bulunması gerekiyor.

FENERBAHÇE KONGRE ÜYE SAYISI 2025

Kulübün resmi açıklamasına göre 2025 yılında genel kurula katılım hakkı bulunan üye sayısı 49 bin 268 olarak belirlendi. Genel kurulda üyeler mali raporlar, bütçe ve denetim konularında oy kullanacak ve ardından başkanlık seçiminde tercihlerini sandığa yansıtacak.

Üyelerin oy kullanabilmesi için giriş kartlarını alması ve hazirun listesinde isimlerini kontrol ettirmesi gerekiyor. Teknik sebeplerle SMS ulaşmayan üyeler, soyadına göre sıralanan masalardan kimlik bilgileriyle giriş kartlarını alabilecek. İsimlerini listede bulamayanların ise Sicil Kurulu masasına müracaat etmeleri gerekiyor.

BAŞKANLIK SEÇİMİNDE ADAYLAR KİMLER?

Başkanlık için iki aday yarışacak. Mevcut başkan Ali Koç, dördüncü kez seçime girecek ve görevini sürdürmek için üyelerden destek isteyecek. Diğer aday Sadettin Saran ise kulüp tarihinin 34. başkanı olmak için oy talep edecek.

İki aday da kongrede üyelerin oylarını alabilmek için yarışacak. Seçim sonucunda en çok oyu alan aday Fenerbahçe’nin yeni başkanı olacak.

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BELLİ OLUR?

Başkanlık seçimleri 21 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak. Oy verme işlemleri sabah 10.00’da başlayacak ve saat 17.00’de tamamlanacak. Oyların sayımının ardından yeni başkan aynı gün akşam saatlerinde tahmini saat 18.00 civarı açıklanacak. Böylece Fenerbahçe’nin yeni yönetimi kongrenin ikinci günü kesinleşmiş olacak.