Fenerbahçe Beko Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basketol Süper Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşacaklar

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta maçları devam ediyor. Bugün (6 Ekim 2025 Pazartesi) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında son şampiyon Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Tofaş ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 80-78 mağlubiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler sezona iyi başlayamadı. Fenerbaçe Beko bugün oynanacak Aliağa Petkimspor maçını kazanarak temiz bir sayfa açmayı hedefliyor.

Aliağa Petkimspor ise ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Karşıyaka ile karşılaştı. İzmir derbisinden galibiyet ile ayrılan Aliağa Petkimspor bugün Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

FENERBAHÇE BEKO - ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

FENERBAHÇE BEKO - ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı yapılan açıklamaya göre bugün saat 19.00'da başlayacak.