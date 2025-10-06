Menü Kapat
TGRT Haber
18°
Aktüel
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Beko Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basketol Süper Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşacaklar

Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası kapsamında oynanacak olan mücadelenin başlamasına saatler kaldı. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor basketbol maçı ne zaman, saat kaçta oynanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Beko Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basketol Süper Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
15:36
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
15:36

'nin ikinci hafta maçları devam ediyor. Bugün (6 Ekim 2025 Pazartesi) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında son şampiyon , Aliağa Petkimspor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Tofaş ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti. Mücadeleden 80-78 mağlubiyet ile ayrılan sarı-lacivertliler sezona iyi başlayamadı. Fenerbaçe Beko bugün oynanacak Aliağa Petkimspor maçını kazanarak temiz bir sayfa açmayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basketol Süper Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşacaklar

Aliağa Petkimspor ise ilk hafta karşılaşmaları kapsamında Karşıyaka ile karşılaştı. İzmir derbisinden galibiyet ile ayrılan Aliağa Petkimspor bugün Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek galibiyet serisi yakalamayı planlıyor.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Fenerbahçe Beko Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basketol Süper Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşacaklar

FENERBAHÇE BEKO - ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı açıklanan bilgilere göre beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Federasyonu (TBF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Emin Moğulkoç, Özge Şentürk Bayraktar, Polat Parlak hakem üçlüsü yönetecek.

Fenerbahçe Beko Aliağa Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Basketol Süper Ligi'nin ikinci haftasında karşılaşacaklar

FENERBAHÇE BEKO - ALİAĞA PETKİMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi'nin ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Aliağa Petkimspor maçı yapılan açıklamaya göre bugün saat 19.00'da başlayacak.

#Spor
#Basketbol
#Fenerbahçe Beko
#basketbol süper ligi
#Aliağa Petkimspor
#Türk Basketbol
#Aktüel
TGRT Haber
