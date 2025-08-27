Fenerbahçe elenirse Galatasaray ne kadar kazanacak? Para ödülü sistemi değişti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında bu akşam Benfica deplasmanında sahaya çıkacak. İlk maçı 0-0 biten eşleşmede sarı-lacivertliler, kazanması halinde 16 sezon sonra Devler Ligi’nde lig aşamasına dönecek.

FENERBAHÇE ELENİRSE GALATASARAY NE KADAR KAZANIYOR?

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılım hakkı elde etti ve bunun karşılığında 27 milyon euroyu kasasına koydu. Eski sistemde aynı ülkeden iki takım Devler Ligi’ne katıldığında katılım parası bölünüyordu ancak artık böyle bir uygulama bulunmuyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesi ya da turu geçmesi Galatasaray’ın kasasına girecek olan parayı etkilemeyecek.

Galatasaray’ın elde ettiği 27 milyon euroluk katılım bedeli sabit kalacak. Dolayısıyla sarı-kırmızılı kulüp için Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi serüveni finansal açıdan herhangi bir değişiklik oluşturmayacak. Galatasaray, Devler Ligi gelirini doğrudan garantilemiş durumda.

FENERBAHÇE BENFİCA'YA ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi kesinleşecek. Bu durumda sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ne katılım hakkı için 16 milyon euroluk geliri garantileyecek.

Ayrıca Avrupa Ligi grup aşamasında alınacak sonuçlar da kulübün gelirini artıracak. Turnuvada her galibiyet için 450 bin euro prim veriliyor. Böylece Fenerbahçe, gruplarda göstereceği performansa bağlı olarak bu rakamın da üzerine çıkabilecek.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 0-0 biten eşleşmede Fenerbahçe, Benfica deplasmanında galip gelirse adını Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yazdıracak. Sarı-lacivertliler, beraberlik halinde uzatmalar veya penaltılarla tur arayacak.

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE, BENFİCA'YI ELERSE NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe’nin Benfica’yı elemesi halinde sadece katılım bedeli olarak 18.6 milyon euro kazanacağı kesinleşmiş durumda. Ancak bu bedel diğer kalemlerle birlikte 29 milyon euroya kadar yükselebilecek.

Bunun yanında grup aşamasında alınacak sonuçlar da kazancı artıracak. Şampiyonlar Ligi’nde her galibiyet için 2.1 milyon euro prim ödeniyor. Dolayısıyla sarı-lacivertlilerin grup performansı, 29 milyon euronun da üzerine çıkmasını sağlayabilecek.