Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe elenirse Galatasaray ne kadar kazanacak? Para ödülü sistemi değişti

Fenerbahçe elenirse Galatasaray’ın katılım para ödülünde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyordu. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Devler Ligi’ne katılım için kritik bir 90 dakikaya çıkıyor. Sarı-lacivertliler, Feyenoord’u eleyerek 4.3 milyon euro kazanmıştı. Benfica engelini aşması halinde Şampiyonlar Ligi’nden elde edeceği gelir 29 milyon euroya yaklaşacak. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın olası kazanacakları para ödülleri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe elenirse Galatasaray ne kadar kazanacak? Para ödülü sistemi değişti
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 18:51
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 18:51

, play-off turu rövanşında bu akşam deplasmanında sahaya çıkacak. İlk maçı 0-0 biten eşleşmede sarı-lacivertliler, kazanması halinde 16 sezon sonra Devler Ligi’nde lig aşamasına dönecek.

FENERBAHÇE ELENİRSE GALATASARAY NE KADAR KAZANIYOR?

Süper Lig’i şampiyon tamamlayan , UEFA ’ne doğrudan katılım hakkı elde etti ve bunun karşılığında 27 milyon euroyu kasasına koydu. Eski sistemde aynı ülkeden iki takım Devler Ligi’ne katıldığında katılım parası bölünüyordu ancak artık böyle bir uygulama bulunmuyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesi ya da turu geçmesi Galatasaray’ın kasasına girecek olan parayı etkilemeyecek.

Fenerbahçe elenirse Galatasaray ne kadar kazanacak? Para ödülü sistemi değişti

Galatasaray’ın elde ettiği 27 milyon euroluk katılım bedeli sabit kalacak. Dolayısıyla sarı-kırmızılı kulüp için Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi serüveni finansal açıdan herhangi bir değişiklik oluşturmayacak. Galatasaray, Devler Ligi gelirini doğrudan garantilemiş durumda.

Fenerbahçe elenirse Galatasaray ne kadar kazanacak? Para ödülü sistemi değişti

FENERBAHÇE BENFİCA'YA ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesi halinde yoluna UEFA ’nde devam etmesi kesinleşecek. Bu durumda sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’ne katılım hakkı için 16 milyon euroluk geliri garantileyecek.

Ayrıca Avrupa Ligi grup aşamasında alınacak sonuçlar da kulübün gelirini artıracak. Turnuvada her galibiyet için 450 bin euro prim veriliyor. Böylece Fenerbahçe, gruplarda göstereceği performansa bağlı olarak bu rakamın da üzerine çıkabilecek.

Fenerbahçe elenirse Galatasaray ne kadar kazanacak? Para ödülü sistemi değişti

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

İlk maçı 0-0 biten eşleşmede Fenerbahçe, Benfica deplasmanında galip gelirse adını Şampiyonlar Ligi grup aşamasına yazdıracak. Sarı-lacivertliler, beraberlik halinde uzatmalar veya penaltılarla tur arayacak.

Fenerbahçe elenirse Galatasaray ne kadar kazanacak? Para ödülü sistemi değişti

FENERBAHÇE TURU GEÇERSE, BENFİCA'YI ELERSE NE KADAR KAZANACAK?

Fenerbahçe’nin Benfica’yı elemesi halinde sadece katılım bedeli olarak 18.6 milyon euro kazanacağı kesinleşmiş durumda. Ancak bu bedel diğer kalemlerle birlikte 29 milyon euroya kadar yükselebilecek.

Fenerbahçe elenirse Galatasaray ne kadar kazanacak? Para ödülü sistemi değişti

Bunun yanında grup aşamasında alınacak sonuçlar da kazancı artıracak. Şampiyonlar Ligi’nde her galibiyet için 2.1 milyon euro prim ödeniyor. Dolayısıyla sarı-lacivertlilerin grup performansı, 29 milyon euronun da üzerine çıkmasını sağlayabilecek.

ETİKETLER
#galatasaray
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#avrupa ligi
#fenerbahçe spor kulübü
#benfica
#benfica
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Şampiyonlar Ligi 2025
#Fenerbahçe Haberleri
#Katılım Parası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.