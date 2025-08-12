Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB kritik Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor

Fenerbahçe - Feyenoord maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçları kapsamında temsilcimiz bugün Kadıköy'de, Hollanda ekibi ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada sarı-lacivertlilerin rakibini en az 1 farkla yenmesi gerekiyor. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe - Feyenoord muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB kritik Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor
12.08.2025
19:00
12.08.2025
19:00

'nin 3. ön eleme turu rövanş maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz , ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda'da oynanan ilk mücadelede sarı-lacivertliler 2-1 sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin play-off turuna geçebilmesi için Feyenoord'u en az 2 farkla yenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB kritik Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor

Sarı-lacivertlilerin 1 farkla yenmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaz ise tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Feyenoord maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB kritik Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları devam ediyor. Anderson Talisca'nın ise tedavisinin tamamlandığı ve maça çıkmaya hazır olduğu açıklandı.

Feyenoord tarafında ise Chris-Kevin Nadje, Shiloh't Zand, Jakub Moder, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell, Mannou Berger, Givairo Read, Bart Nieuwkoop ve Antef Tsoungui karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB kritik Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor

FENERBAHÇE - FEYENOORD MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Jhon Duran

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj, Sauer, Ueda

Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB kritik Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor

FENERBAHÇE - FEYENOORD TÜM MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Feyenoord tarih boyunca toplam 5 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünü Hollanda ekibi, 2'sini ise sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe, Feyenoord karşısında oynadığı karşılaşmalarda 3 kere fileleri havalandırırken, Feyenoord ise 5 gol attı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle:

  • 6 Ağustos 2025 | Feyenoord - Fenerbahçe 2:1
  • 8 Aralık 2016 | Feyenoord - Fenerbahçe 0:1
  • 29 Eylül 2016 | Fenerbahçe - Feyenoord 1:0
  • 27 Ağustos 2002 | Fenerbahçe - Feyenoord 0:2
  • 13 ağustos 2002 | Feyenoord - Fenerbahçe 1:0
