Fenerbahçe Feyenoord maç kadrosu, muhtemel ilk 11! FB kritik Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyor

Devler Ligi'nin 3. ön eleme turu rövanş maçları bugün başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Fenerbahçe, Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

Hollanda'da oynanan ilk mücadelede sarı-lacivertliler 2-1 sahadan mağlubiyetle ayrılmıştı. Fenerbahçe'nin play-off turuna geçebilmesi için Feyenoord'u en az 2 farkla yenmesi gerekiyor.

Sarı-lacivertlilerin 1 farkla yenmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara uzayacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaz ise tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Feyenoord maçının kadrosu, muhtemel ilk 11'leri ise merak ediliyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇ KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları devam ediyor. Anderson Talisca'nın ise tedavisinin tamamlandığı ve maça çıkmaya hazır olduğu açıklandı.

Feyenoord tarafında ise Chris-Kevin Nadje, Shiloh't Zand, Jakub Moder, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell, Mannou Berger, Givairo Read, Bart Nieuwkoop ve Antef Tsoungui karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MUHTEMEL İLK 11

Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Fred, amrabat, Brown, İrfan Can Kahveci, En Nesyri, Jhon Duran

Feyenoord: Wellenreuther, Lotomba, Ahmedhodzici, Bos, Stejin, In-Beom, Timber, Hadj, Sauer, Ueda

FENERBAHÇE - FEYENOORD TÜM MAÇLAR, İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe ile Feyenoord tarih boyunca toplam 5 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünü Hollanda ekibi, 2'sini ise sarı-lacivertliler kazandı.

Fenerbahçe, Feyenoord karşısında oynadığı karşılaşmalarda 3 kere fileleri havalandırırken, Feyenoord ise 5 gol attı.

İki takım arasında oynanan karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle: