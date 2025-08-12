Fenerbahçe Feyenoord maç sonucu kaç kaç? Rakibini ezdi geçti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord ile karşılaştı. İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimiz, sahasında aldığı farklı galibiyetle adını bir üst tura yazdırdı.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya baskılı bir oyunla başladı.

Hakem Istvan Kovacs'ın yönettiği mücadelenin 41. dakikasında Feyenoord, Watanabe'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Bu gole rağmen Fenerbahçe, ilk yarının son dakikalarında oyunun kontrolünü tamamen ele aldı.

Golden yalnızca üç dakika sonra, 44. dakikada Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda Archie Brown'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-1'e geldi.

Bu golden bir dakika sonra ise Jhon Duran, En-Nesyri'nin pasında topu ağlara göndererek Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçirdi ve takımının soyunma odasına üstün gitmesini sağladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Fenerbahçe, 55. dakikada Fred'in ceza sahası dışından attığı şık golle skoru 3-1'e taşıyarak farkı ikiye çıkardı.

Maçın 62. dakikasında teknik direktör Jose Mourinho sarı kart görürken, aynı dakikalarda sakatlanan Jhon Duran yerini Anderson Talisca'ya bıraktı.

Karşılaşmanın son bölümünde de goller devam etti. 83. dakikada Youssef En-Nesyri, skoru 4-1'e getiren golü kaydetti.

Feyenoord'dan Watanabe 89. dakikada farkı yeniden ikiye indirse de, 90+5. dakikada sahneye çıkan Anderson Talisca maçın skorunu belirledi: 5-2

Bu sonuçla Fenerbahçe, ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiye rağmen toplamda 6-4'lük bir skorla tur atlamayı başardı.

Sarı-lacivertli ekibin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi, Benfica ile Nice arasında oynanacak eşleşmenin galibi olacak.