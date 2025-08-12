Menü Kapat
TGRT Haber
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe bugün Feyenoord ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Ayrıca karşılaşmanın şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı da gündeme geldi.

Fenerbahçe Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.08.2025
16:39
|
GÜNCELLEME:
12.08.2025
16:39

'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları rövanş maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz , Hollanda ekibi ile geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelede temsilcimiz 2-1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Fenerbahçe bugün Feyenoord karşısında 2 farklı galibiyet alarak tur atlamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler tur atlayamazsa UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Taraftarlar Fenerbahçe - Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi olduğu araştırılıyor.

Fenerbahçe Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord maçı açıklanan bilgilere göre üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar Exxen platformu aracılığıyla canlı olarak takip edebilecekler.

Fenerbahçe Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Romanya Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

Fenerbahçe Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşması şifresiz olarak yayınlanmayacak. Taraftarların karşılaşmayı izleyebilmek için Exxen aboneliğine sahip olmaları gerekiyor.

Fenerbahçe Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

3. ön eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20:00'de başlayacak.

ETİKETLER
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#exxen
#devler ligi
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Aktüel
