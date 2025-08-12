Fenerbahçe Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi? Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadele

Devler Ligi'nde 3. ön eleme turu karşılaşmaları rövanş maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord ile geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya geldi.

Mücadelede temsilcimiz 2-1 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Fenerbahçe bugün Feyenoord karşısında 2 farklı galibiyet alarak tur atlamayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler tur atlayamazsa UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.

Taraftarlar Fenerbahçe - Feyenoord maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve şifresiz mi olduğu araştırılıyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord maçı açıklanan bilgilere göre Exxen üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar Exxen platformu aracılığıyla canlı olarak takip edebilecekler.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını ise Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi yapacak.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord karşılaşması şifresiz olarak yayınlanmayacak. Taraftarların karşılaşmayı izleyebilmek için Exxen aboneliğine sahip olmaları gerekiyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçları kapsamında oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20:00'de başlayacak.