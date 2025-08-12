Fenerbahçe Feyenoord maçında kimler eksik, sakat? Jhon Duran oynayacak mı?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler bugün Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Feyenoord maçında kimler eksik, sakat olduğu merak ediliyor. Ayrıca Jhon Duran'ın oynayıp oynamayacağı da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Feyenoord tarafında ise 10 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Chris Kevin Nadje, Shiloh't Zand, Jakub Moder, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell, Mannou Berger, Givairo Read, Bard Nieuwkoop ve Antef Tsoungui karşılaşmada forma giyemeyecek.

JHON DURAN FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerin bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı genç yıldız Jhon Duran'ın Fenerbahçe - Feyenoord maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Jhon Duran ilk karşılaşmada hazır olmadığı için ilk 11'de başlamamıştı. Yıldız futbolcu ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.

TALİSCA FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı Karagümrük maçında Anderson Talisca sakatlık geçirmişti. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertlilerin Portekiz kampına katılamamıştı.

Ayrıca tedavisi devam ettiği için geçtiğimiz hafta oynanan Feyenoord maçının kadrosunda yer almamıştı.

Talisca'nın bugün Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord UEFa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.