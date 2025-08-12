Menü Kapat
Fenerbahçe Feyenoord maçında kimler eksik, sakat? Jhon Duran oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe bugün Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Feyenoord maçında kimler eksik, sakat olduğu merak ediliyor. Ayrıca Fenerbahçe Feyenoord maçında Jhon Duran'ın oynayıp oynamayacağı da gündem oldu.

Fenerbahçe Feyenoord maçında kimler eksik, sakat? Jhon Duran oynayacak mı?
Temsilcimiz , UEFA 3. eleme turunda ile eşleşti. Deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler bugün Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Feyenoord maçında kimler eksik, sakat olduğu merak ediliyor. Ayrıca 'ın oynayıp oynamayacağı da gündemde yer alan konular arasında bulunuyor.

Fenerbahçe Feyenoord maçında kimler eksik, sakat? Jhon Duran oynayacak mı?

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINDA KİMLER EKSİK, SAKAT?

Kritik Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Fenerbahçe'de ve 'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Feyenoord tarafında ise 10 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Chris Kevin Nadje, Shiloh't Zand, Jakub Moder, Thomas Beelen, Gernot Trauner, Jeyland Mitchell, Mannou Berger, Givairo Read, Bard Nieuwkoop ve Antef Tsoungui karşılaşmada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Feyenoord maçında kimler eksik, sakat? Jhon Duran oynayacak mı?

JHON DURAN FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Sarı-lacivertlilerin bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı genç yıldız Jhon Duran'ın Fenerbahçe - Feyenoord maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Jhon Duran ilk karşılaşmada hazır olmadığı için ilk 11'de başlamamıştı. Yıldız futbolcu ikinci yarı oyuna dahil olmuştu.

Fenerbahçe Feyenoord maçında kimler eksik, sakat? Jhon Duran oynayacak mı?

TALİSCA FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı Karagümrük maçında sakatlık geçirmişti. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle sarı-lacivertlilerin Portekiz kampına katılamamıştı.

Ayrıca tedavisi devam ettiği için geçtiğimiz hafta oynanan Feyenoord maçının kadrosunda yer almamıştı.

Talisca'nın bugün Kadıköy'de oynanacak olan Fenerbahçe - Feyenoord UEFa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında ise ilk 11'de başlaması bekleniyor.

