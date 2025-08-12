Fenerbahçe Feyenoord seyirci sayısı! Tüm biletler satıldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD SEYİRCİ SAYISI

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının tüm biletleri satıldı. Toplam 43 bin 321 biletin satışa çıkarıldığı maçta, taraftarlar tribünleri tamamen dolduracak. On binlerce taraftar, Chobani Stadı’nda oynanacak maçta Fenerbahçeli futbolculara büyük bir destek sağlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 288. maçına çıkacak. Geride kalan 287 karşılaşmada 113 galibiyet ve 113 mağlubiyet alan Fenerbahçe, bu kez taraftar desteğiyle sahada üstünlük arayacak. İlk maçta Hollanda’da 90+1’de yediği golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, sahasında tek farklı galibiyet alırsa maçı uzatmaya taşıyacak, iki veya daha farklı bir skorla kazanması halinde ise turu geçecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD BİLET FİYATLARI

Karşılaşmanın biletleri farklı tribün ve fiyat kategorilerinde satışa sunuldu. En düşük bilet fiyatı 950 TL ile Kuzey-Spor Toto Tribünü’nde yer aldı. Maraton ve Fenerium üst tribünlerdeki fiyatlar 1.800 TL ile başlayıp 2.850 TL’ye kadar çıktı. Alt tribünlerde ise fiyatlar 3.950 TL ile 6.200 TL arasında değişti.

Maçın en yüksek bilet fiyatı VIP kategorisinde yer alan Maraton Alt ve Fenerium Alt Avis E Blok için 18.750 TL olarak belirlendi. Tüm bu fiyat aralıklarına rağmen biletlerin tamamı kısa sürede tükendi.

FENERBAHÇE FEYENOORD TRİBÜN DOLULUK ORANI

Toplam 43 bin 321 biletin tamamının satılmasıyla tribünlerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Fenerbahçe taraftarları, kritik maçta takımlarını yalnız bırakmayacak. Maçın oynanacağı Chobani Stadı’nda boş koltuk kalmayacak.