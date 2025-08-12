Menü Kapat
TGRT Haber
31°
Aktüel
Editor
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse ne olur? Fenerbahçe yenerse, berabere kalırsa yaşanacak senaryolar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında Fenerbahçe bugün Feyenoord ile rövanş maçına çıkacak. Taraftarlar Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse, yenerse, berabere kalırsa ne olacağını merak ediyor. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse ne olur? Fenerbahçe yenerse, berabere kalırsa yaşanacak senaryolar
bugün 'nde tamam mı, devam mı maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nin 3. ön eleme turu kapsamında Hollanda ekibi ile geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya gelmişti.

Mücadeleden Fenerbahçe 2-1 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Dezavantajlı duruma düşen sarı-lacivertliler bugün ise Kadıköy'de maçına çıkacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala nefesler tutuldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse, yenerse veya berabere kalırsa olabilecek senaryolar merak ediliyor.

Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse ne olur? Fenerbahçe yenerse, berabere kalırsa yaşanacak senaryolar

FENERBAHÇE FEYENOORD'A ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe bugün oynanacak olan rövanş karşılaşmasında istediği sonucu alamaz ve Feyenoord'a elenirse 'nden devam edecek. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde herhangi bir ön eleme karşılaşması oynamadan direkt olarak lig etabına kalacaklar.

Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse ne olur? Fenerbahçe yenerse, berabere kalırsa yaşanacak senaryolar

FENERBAHÇE FEYENOORD'LA BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe normal sürede Feyenoord ile berabere kalırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmada 2-1 yenildiği için Feyenoord'u en az 2 farkla yenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin rakibini 1 farkla yenmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaz ise tur atlayan takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.

Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse ne olur? Fenerbahçe yenerse, berabere kalırsa yaşanacak senaryolar

FENERBAHÇE FEYENOORD'U YENERSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Feyenoord'u yenerse Şampiyonlar Ligi'nin play-off turuna çıkacak. Sarı-lacivertliler bu etapta ise Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u yenmesi için ise en az 2 farkla karşılaşmayı kazanması gerekiyor.

#şampiyonlar ligi
#uefa avrupa ligi
#play-off turu
#rövanş
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Aktüel
TGRT Haber
