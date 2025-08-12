Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse ne olur? Fenerbahçe yenerse, berabere kalırsa yaşanacak senaryolar

Fenerbahçe bugün Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı, devam mı maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'nin 3. ön eleme turu kapsamında Hollanda ekibi Feyenoord ile geçtiğimiz hafta deplasmanda karşı karşıya gelmişti.

Mücadeleden Fenerbahçe 2-1 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Dezavantajlı duruma düşen sarı-lacivertliler bugün ise Kadıköy'de rövanş maçına çıkacak. Kritik karşılaşmaya saatler kala nefesler tutuldu. Taraftarlar tarafından Fenerbahçe Feyenoord'a elenirse, yenerse veya berabere kalırsa olabilecek senaryolar merak ediliyor.

FENERBAHÇE FEYENOORD'A ELENİRSE NE OLUR?

Fenerbahçe bugün oynanacak olan rövanş karşılaşmasında istediği sonucu alamaz ve Feyenoord'a elenirse UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek. Sarı-lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde herhangi bir ön eleme karşılaşması oynamadan direkt olarak lig etabına kalacaklar.

FENERBAHÇE FEYENOORD'LA BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Fenerbahçe normal sürede Feyenoord ile berabere kalırsa UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmada 2-1 yenildiği için Feyenoord'u en az 2 farkla yenmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin rakibini 1 farkla yenmesi durumunda ise karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitlik bozulmaz ise tur atlayan takım penaltı atışlarıyla belirlenecek.

FENERBAHÇE FEYENOORD'U YENERSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Feyenoord'u yenerse Şampiyonlar Ligi'nin play-off turuna çıkacak. Sarı-lacivertliler bu etapta ise Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Sarı-lacivertlilerin Feyenoord'u yenmesi için ise en az 2 farkla karşılaşmayı kazanması gerekiyor.