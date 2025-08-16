Fenerbahçe Göztepe maçı nereden izlenir? Yayınlandığı kanal duyuruldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ediyor. Taraftarların heyecanla beklediği maç için kısa süre kaldı.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Futbolseverlerin beklediği Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam oynanacak. İki takım 59. kez karşı karşıya gelirken taraftarlar müsabakayı stadyumdan takip edecek. Karşılaşma diğer Süper Lig maçlarının olduğu gibi beIN Sports 1 ekranlarında yayınlanacak.

Bugün oynanacak olan karşılaşma için bekleyiş devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının başlamasının üzerine bugün sarı lacivertli ekip Göztepe'nin evine konuk oluyor. Şampiyonluk için mücadele eden iki takımın maçı beIN Sports 1 kanalından izlenecek.