Fenerbahçe Göztepe maçını hangi kanal veriyor? Maçın oynanacağı stadyum belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu başladı. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kaldığı yerden devam ederken bu akşam sarı lacivertli ekip, Göztepe ile mücadele edecek.

FENERBAHÇE GÖZTEPE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Süper Lig, Ağustos ayı itibarıyla başladı. Binlerce taraftarın nefeslerini tutarak beklediği Fenerbahçe Göztepe maçı bu akşam 21.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Süper Lig'de yarışlar kaldığı yerden devam ediyor. Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabaka 21.30'da başlayacak. Bir süredir sakatlığı devam eden Mert Hakan Yandaş bu akşam forma giyemezken antrenman eksiği olan Rodrigo Becao da bugün sahaya çıkamayacak.