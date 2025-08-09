Fenerbahçe maçı ertelendi mi? FB maçı neden yok belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı 8 Ağustos itibarıyla başladı. Fenerbahçe'nin ilk hafta oynayacağı Alanyaspor müsabakasının bugün neden oynamadığı belli oldu. Taraftarlar Fenerbahçe maçının neden olmadığını merak ederken TFF'den açıklama geldi.

FENERBAHÇE MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı dün itibarıyla başladı. Sarı lacivertli ekip ligin ilk haftasında Alanyaspor ile mücadele edecekti. Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi nedeniyle maç ileri bir tarihe ertelendi. Türk takımlarının Avrupa mücadelesi nedeniyle Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ilk maçları başka tarihe ertelendi.

FENERBAHÇE MAÇI NEDEN YOK?

Süper Lig'de ilk hafta Alanyaspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşması bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3. Eleme Turu müsabakaları dikkate alınarak, Trendyol Süper Ligin 1. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor, Kayserispor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir FK maçları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Erteleme müsabakalarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

ERTELENEN FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi müsabakaları nedeniyle FB Alanyaspor maçı ileri bir tarihe ertelendi. Süper Lig'de oynanacak olan müsabakanın ertelendiği tarih henüz duyurulmadı. TFF tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Bu hafta Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'in müsabakaları ertelendi.