Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak

Şampiyonlar Ligi play off turunda heyecan devam ederken bugün Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Binlerce taraftarın canlı olarak takip edeceği maça kısa süre kala Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor araştırıldı.

Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak
tgrthaber.com
20.08.2025
saat ikonu 11:23
20.08.2025
saat ikonu 12:11

Dünyanın her yerinden takip edilen 'nde bu akşam ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan maç canlı olarak televizyon ekranlarından takip edilecek.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Şampiyonlar Ligi play off turu ilk maçında Fenerbahçe - Benfica müsabakası oynanacak. Transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Kerem Aktürkoğlu bu akşam Fenerbahçe'nin sahasına çıkacak. Binlerce taraftar Chobani Stadyumu'nda maçı tribünlerden takip ederken bir o kadar taraftar da evinde televizyon ekranlarında maçı izleyecek. Fenerbahçe maçı bu akşam 22.00'de başlarken TRT 1 ekranlarında şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Benfica maçı için bekleyiş sürüyor. Sarı lacivetli ekipte sakatlığı olan Cenk Tosun maç kadrosunda yer almazken Göztepe maçında kadroda yer almayan Mert Müldür ile Çağlar Söyüncü'nün takıma dönmesi beklenmekte. Buna göre Fenerbahçe bugün 1 eksikle sahaya çıkacak.

Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile karşılaşacak

FENERBAHÇE BENFİCA UEFA MAÇ KADROSU

Sarı lacivertli ekibin yaptığı kadro bildiriminde Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almazken listede olan isimler şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

