Editor
 Sumru Tarhan

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, nerede oynanacak?

Fenerbahçe Benfica maçı için bekleyiş devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sarı lacivertli ekip, Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya gelecek. Binlerce taraftar bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı merak ederken günün maç programı belli oldu.

20.08.2025
20.08.2025
saat ikonu 10:20

'nde heyecan devam ediyor. Portekiz ekibi olan ile mücadele edecek olan için bekleyiş sürüyor. Dünyanın her yerinden takip edilen Şampiyonlar Lig'inde bugünün maçları netleşti.

BUGÜN FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI?

Şampiyonlar Ligi maç programına göre bugün Fenerbahçe ile Benfica karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulduğu maça saatler kala taraftarlar maç için hazırlıklara başladı. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan maç için taraftarlar Kadıköy'e akın edecek. Maç kadrosuna göre sarı lacivertli ekipte sadece Cenk Tosun yer alamayacak.

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, nerede oynanacak?

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK, HANGİ STADYUM?

Süper Lig ekibi olan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında bugün Portekiz'in Benfica takımını konuk edecek. Heyecanla beklenen müsabaka Chobani Stadyumu'nda oynanırken binlerce taraftarın Kadıköy'e akın etmesi bekleniyor. Müsabaka bugün TSİ 22.00'de başlarken maçın hakemi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert olacak. Yardımcılıklarını ise Jan Seidel ve Dominik Schaal yapacak.

Bugün Fenerbahçe'nin maçı var mı, nerede oynanacak?

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Bu akşam Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka için bekleyiş sürerken maç, TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Binlerce taraftar stadyumda tribünlerde maçı takip ederken binlerce kişi de televizyon ekranlarında karşılaşmayı izleyecek.

