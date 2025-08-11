Fenerbahçe nasıl tur atlar? Feyenoord'u elemesi için 2 yol var

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord’u konuk edecek. Chobani Stadı’ndaki kritik mücadele, sarı-lacivertlilerin tur atlama umutlarını sürdürmesi için büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord’u elemek için rövanş maçında galibiyet hedefliyor. İlk maçı Hollanda’da 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Chobani Stadı’nda tek farklı galibiyetle maçı uzatmalara taşıyabilir. Örneğin, 1-0 veya 2-1 gibi skorlar, toplam skoru eşitleyerek uzatma dakikalarına gidilmesini sağlayacak. Bir diğer yol olarak Fenerbahçe’nin direkt tur atlaması için iki veya daha farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor, örneğin 2-0, 3-1 veya 4-2 gibi skorlarla.

Bu maçta Fenerbahçe’nin kadro avantajı da dikkat çekiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, ilk maçta kulübede olan Jhon Duran ve Nelson Semedo’yu ilk 11’de başlatmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca, sakatlıktan dönen Anderson Talisca ve İsmail Yüksek’in kadroda yer alması, Fenerbahçe’ye saha içinde daha fazla seçenek sunuyor.

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi için alması gereken skorlar, ilk maçtaki 2-1'lik yenilgiye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyetle (örneğin 1-0, 2-1, 3-2) toplam skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıyabilir. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu belirleyecek.

Ancak Fenerbahçe'nin uzatmalara gerek kalmadan direkt tur atlaması için iki veya daha farklı galibiyetle maçı tamamlaması gerekiyor, örneğin 2-0, 3-1 veya 4-2 gibi skorlarla. Turu geçen taraf, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Fenerbahçe'nin Feyenoord'u 1-0 veya 2-1 gibi tek farklı skorlarla yenmesi durumunda, toplam skor eşitlenecek ve maç uzatmalara gidecek. Örneğin, 1-0'lık galibiyet toplam skoru 2-2 yapar, 2-1'lik galibiyet ise toplam skoru 3-3'e getirir. Her iki durumda da uzatma dakikaları oynanacak. Eğer uzatmalarda eşitlik bozulmazsa, turu geçen takımı penaltı atışları belirleyecek.

Eğer Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş maçı berabere biterse, sarı-lacivertliler turnuvaya veda edecek. İlk maçta Feyenoord’un 2-1’lik üstünlüğü bulunduğu için, herhangi bir beraberlik (0-0, 1-1, 2-2 gibi) durumunda toplam skorda Hollanda ekibi önde olacak ve turu geçen taraf Feyenoord olacak.

Fenerbahçe, Feyenoord’u elemek için rövanş maçında mutlaka galibiyet almalı. Tek farklı galibiyet (1-0, 2-1, 3-2 gibi) toplam skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşırken, iki veya daha farklı galibiyet (2-0, 3-1, 4-2 gibi) sarı-lacivertlilere direkt tur vizesi kazandıracak. İlk maçta 90+1. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda rakibine üstünlük kurarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.