Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Feyenoord'u elemesi için 2 yol var

Fenerbahçe Feyenoord maçı öncesi ihtimaller konuşulmaya devam ediyor. Fenerbahçe Feyenoord’u elemesi için farklı yenmeli. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Hollanda temsilcisi Feyenoord ile Chobani Stadı’nda karşılaşacak. İlk maçı 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarlarının desteğiyle sahasında galibiyet arayacak. İşte Fenerbahçe’nin turu geçmek için sahadan ayrılması gereken skorlar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Feyenoord'u elemesi için 2 yol var
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
11.08.2025
saat ikonu 23:44
|
GÜNCELLEME:
11.08.2025
saat ikonu 23:44

, 3. eleme turu maçında ’u konuk edecek. Chobani Stadı’ndaki kritik mücadele, sarı-lacivertlilerin tur atlama umutlarını sürdürmesi için büyük önem taşıyor.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe, 3. eleme turunda Feyenoord’u elemek için rövanş maçında galibiyet hedefliyor. İlk maçı Hollanda’da 90+1. dakikada yediği golle 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, Chobani Stadı’nda tek farklı galibiyetle maçı uzatmalara taşıyabilir. Örneğin, 1-0 veya 2-1 gibi skorlar, toplam skoru eşitleyerek uzatma dakikalarına gidilmesini sağlayacak. Bir diğer yol olarak Fenerbahçe’nin direkt tur atlaması için iki veya daha farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor, örneğin 2-0, 3-1 veya 4-2 gibi skorlarla.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Feyenoord'u elemesi için 2 yol var

Bu maçta Fenerbahçe’nin kadro avantajı da dikkat çekiyor. Teknik Direktör Jose Mourinho’nun, ilk maçta kulübede olan Jhon Duran ve Nelson Semedo’yu ilk 11’de başlatmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Ayrıca, sakatlıktan dönen Anderson Talisca ve İsmail Yüksek’in kadroda yer alması, Fenerbahçe’ye saha içinde daha fazla seçenek sunuyor.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Feyenoord'u elemesi için 2 yol var

FENERBAHÇE'NİN KAÇ KAÇ YENMESİ LAZIM?

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u elemesi için alması gereken skorlar, ilk maçtaki 2-1’lik yenilgiye bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Sarı-lacivertliler, tek farklı galibiyetle (örneğin 1-0, 2-1, 3-2) toplam skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşıyabilir. Uzatmalarda eşitlik bozulmazsa penaltı atışları turu belirleyecek.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Feyenoord'u elemesi için 2 yol var

Ancak Fenerbahçe’nin uzatmalara gerek kalmadan direkt tur atlaması için iki veya daha farklı galibiyetle maçı tamamlaması gerekiyor, örneğin 2-0, 3-1 veya 4-2 gibi skorlarla. Turu geçen taraf, play-off turunda Benfica-Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE FEYENOORD'U 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2 YENERSE NE OLUR, TURU GEÇER Mİ?

Fenerbahçe’nin Feyenoord’u 1-0 veya 2-1 gibi tek farklı skorlarla yenmesi durumunda, toplam skor eşitlenecek ve maç uzatmalara gidecek. Örneğin, 1-0’lık galibiyet toplam skoru 2-2 yapar, 2-1’lik galibiyet ise toplam skoru 3-3’e getirir. Her iki durumda da uzatma dakikaları oynanacak. Eğer uzatmalarda eşitlik bozulmazsa, turu geçen takımı penaltı atışları belirleyecek. Ancak Fenerbahçe, 2-0, 3-1 veya 4-2 gibi iki veya daha farklı galibiyetler elde ederse, toplam skorda Feyenoord’u geçerek direkt tur atlayacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Feyenoord'u elemesi için 2 yol var

FENERBAHÇE FEYENOORD BERABERE KALIRSA NE OLUR?

Eğer Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki rövanş maçı berabere biterse, sarı-lacivertliler turnuvaya veda edecek. İlk maçta Feyenoord’un 2-1’lik üstünlüğü bulunduğu için, herhangi bir beraberlik (0-0, 1-1, 2-2 gibi) durumunda toplam skorda Hollanda ekibi önde olacak ve turu geçen taraf Feyenoord olacak.

Fenerbahçe nasıl tur atlar? Feyenoord'u elemesi için 2 yol var

FENERBAHÇE FEYENOORD'U NASIL ELER?

Fenerbahçe, Feyenoord’u elemek için rövanş maçında mutlaka galibiyet almalı. Tek farklı galibiyet (1-0, 2-1, 3-2 gibi) toplam skoru eşitleyerek maçı uzatmalara taşırken, iki veya daha farklı galibiyet (2-0, 3-1, 4-2 gibi) sarı-lacivertlilere direkt tur vizesi kazandıracak. İlk maçta 90+1. dakikada yediği golle 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, Chobani Stadı’nda rakibine üstünlük kurarak play-off turuna yükselmeyi hedefliyor.

ETİKETLER
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#uefa
#rövanş
#spor
#feyenoord
#feyenoord
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.