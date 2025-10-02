Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! Fenerbahçe’nin Avrupa başarıları ve maç sonuçları

Bugün UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan karşılaşma için saatler kaldı. 19.45'te başlayacak olan maç öncesi heyecan dorukta olurken Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş maçlar da inceleniyor.

FENERBAHÇE NİCE ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

İki takım daha önce de karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe ve Nice en son 1973 senesinde resmi maça çıkmıştı. İlk buluşmaları 1959’da Şampiyon Kulüpler Kupası’nda meydana gelirken Lefter Küçükandonyadis ve Can Bartu gibi isimler kadroda yer alıyordu. 1973’te ise UEFA Kupası’nda eşleşen iki takımın ilk maçını Nice 4-0 kazanırken rövanşta FB 2-0 kazanmıştı.

İşte FB Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları:

02.10.2025 – UEFA Avrupa Ligi – Fenerbahçe SK vs OGC Nice – -:-

07.11.1973 – UEFA Kupası – Fenerbahçe SK 2:0 OGC Nice

24.10.1973 – UEFA Kupası – OGC Nice 4:0 Fenerbahçe SK

23.12.1959 – Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası – OGC Nice 5:1 Fenerbahçe SK

03.12.1959 – Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası – OGC Nice 2:1 Fenerbahçe SK

19.11.1959 – Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası – Fenerbahçe SK 2:1 OGC Nice

FENERBAHÇE VE NİCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

FENERBHAÇE'NİN AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

Sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren 95 maça çıkarken 46 kez galibiyet aldı. FB 28 kez beraberlik alırken 21 kez maçı kaybetti. Rakip kalelere 137 gol atan takım 99 kez gol yedi.

2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterirken 64 kez galibiyet, 47 mağlubiyet yaşadı. 38 kez ise beraberlikle sahadan ayrıldı. 209 kez gol atan takım 190 gol yedi. Genel olarak FB, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇLARI VE SONUÇLARI

UEFA Kupası – 54 maç (18G, 10B, 26M, 72A, 91Y)

UEFA Avrupa Ligi – 95 maç (46G, 28B, 21M, 137A, 99Y)

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası – 33 maç (9G, 4B, 20M, 30A, 70Y)

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme – 42 maç (15G, 13B, 14M, 62A, 51Y)

UEFA Şampiyonlar Ligi – 40 maç (11G, 6B, 23M, 42A, 70Y)

Avrupa Kupa Galipleri Kupası – 9 maç (3G, 1B, 5M, 11A, 11Y)

UEFA Konferans Ligi – 18 maç (12G, 0B, 6M, 44A, 23Y)

TOPLAM – 291 maç (114G, 62B, 115M, 398A, 415Y)