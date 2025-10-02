Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! Fenerbahçe’nin Avrupa başarıları ve maç sonuçları

Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları karşılaşma öncesinde gündeme geldi. Binlerce taraftarın takip edeceği müsabaka öncesinde iki takım arasında daha önce oynanan maçlar ve sonuçları da araştırılıyor. Fenerbahçe ve Nice kaç kez karşılaştı, en çok kim yendi belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! Fenerbahçe’nin Avrupa başarıları ve maç sonuçları
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 18:18
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 18:18

Bugün 'nde oynanacak olan karşılaşma için saatler kaldı. 19.45'te başlayacak olan maç öncesi heyecan dorukta olurken arasındaki geçmiş maçlar da inceleniyor.

FENERBAHÇE NİCE ARASINDAKİ GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

İki takım daha önce de karşı karşıya gelmişti. Fenerbahçe ve Nice en son 1973 senesinde resmi maça çıkmıştı. İlk buluşmaları 1959’da Şampiyon Kulüpler Kupası’nda meydana gelirken Lefter Küçükandonyadis ve Can Bartu gibi isimler kadroda yer alıyordu. 1973’te ise UEFA Kupası’nda eşleşen iki takımın ilk maçını Nice 4-0 kazanırken rövanşta FB 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! Fenerbahçe’nin Avrupa başarıları ve maç sonuçları

İşte FB Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları:

02.10.2025 – UEFA Avrupa Ligi – Fenerbahçe SK vs OGC Nice – -:-

07.11.1973 – UEFA Kupası – Fenerbahçe SK 2:0 OGC Nice

24.10.1973 – UEFA Kupası – OGC Nice 4:0 Fenerbahçe SK

23.12.1959 – Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası – OGC Nice 5:1 Fenerbahçe SK

03.12.1959 – Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası – OGC Nice 2:1 Fenerbahçe SK

19.11.1959 – Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası – Fenerbahçe SK 2:1 OGC Nice

Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! Fenerbahçe’nin Avrupa başarıları ve maç sonuçları

FENERBAHÇE VE NİCE KAÇ KEZ KARŞILAŞTI?

Fenerbahçe ile Nice daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. En son resmi maç 1973 tarihinde oynanırken sarı lacivertli ekibin efsane isimler kadroda yer almıştı. 24 Ekim 1973 tarihindeki maçın ilkini Nice, rövanşını Fenerbahçe kazanmıştı.

Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! Fenerbahçe’nin Avrupa başarıları ve maç sonuçları

FENERBHAÇE'NİN AVRUPA BAŞARILARI VE PERFORMANSI

Sarı lacivertli ekip UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren 95 maça çıkarken 46 kez galibiyet aldı. FB 28 kez beraberlik alırken 21 kez maçı kaybetti. Rakip kalelere 137 gol atan takım 99 kez gol yedi.

Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! Fenerbahçe’nin Avrupa başarıları ve maç sonuçları

2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 149 karşılaşmada boy gösterirken 64 kez galibiyet, 47 mağlubiyet yaşadı. 38 kez ise beraberlikle sahadan ayrıldı. 209 kez gol atan takım 190 gol yedi. Genel olarak FB, Avrupa kupalarındaki 291 müsabakada 114 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Avrupa kupalarında rakip fileleri 398 kez havalandırırken kalesinde 415 gol gördü.

Fenerbahçe Nice arasındaki geçmiş tüm maçlar ve skorları! Fenerbahçe’nin Avrupa başarıları ve maç sonuçları

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇLARI VE SONUÇLARI

UEFA Kupası – 54 maç (18G, 10B, 26M, 72A, 91Y)

UEFA Avrupa Ligi – 95 maç (46G, 28B, 21M, 137A, 99Y)

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası – 33 maç (9G, 4B, 20M, 30A, 70Y)

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme – 42 maç (15G, 13B, 14M, 62A, 51Y)

UEFA Şampiyonlar Ligi – 40 maç (11G, 6B, 23M, 42A, 70Y)

Avrupa Kupa Galipleri Kupası – 9 maç (3G, 1B, 5M, 11A, 11Y)

UEFA Konferans Ligi – 18 maç (12G, 0B, 6M, 44A, 23Y)

TOPLAM – 291 maç (114G, 62B, 115M, 398A, 415Y)

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? Avrupa Ligi’nde Nice karşılaşması
ETİKETLER
#Futbol
#uefa avrupa ligi
#nice
#Fenerbahçe
#Maç Öne Çıkarması
#Geçmiş Maçlar
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.