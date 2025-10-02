Fenerbahçe Nice CANLI nereden izlenir? ŞİFRESİZ maç başlıyor

Fenerbahçe ile Nice, UEFA Avrupa Ligi’nin ikinci haftasında İstanbul’da karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmak için mücadele edecek.

FENERBAHÇE NİCE CANLI İZLE

Fenerbahçe ile Nice arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi, futbolseverlerin en çok merak ettiği karşılaşmalardan biri oldu. Chobani Stadı’nda oynanacak maç, 19.45’te başlayacak ve Avrupa Ligi’nde grup aşamasının ikinci haftasında oynanacak. Müsabakada Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Yardımcı hakemler Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic; dördüncü hakem ise Novak Simovic olacak.

Fenerbahçe, Avrupa’da bu sezon oynadığı ilk maçta deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olmuştu. Bu nedenle sarı-lacivertliler, Nice karşısında taraftarı önünde bu mücadelede ilk puanlarını almak istiyor. Süper Lig’de Antalyaspor karşısında 2-0 kazanarak moral bulan Fenerbahçe, Avrupa arenasında da çıkış yakalamayı planlıyor. Mücadele canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Fenerbahçe Nice maçı ilk 11'leri şu şekildedir:

Fenerbahçe 11: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Talisca, Kerem, En Nesyri.

Nice 11: Diouf, Clauss, Bah, Oppong, Bard, Vanhoutte, Louchet, Sanson, Gouveia, Boga, Carlos.

FENERBAHÇE NİCE MAÇINI ŞİFRESİZ VEREN YABANCI KANALLAR

Fenerbahçe Nice maçı Türkiye’de TRT 1 ve tabii platformu naklen yayınlayacak. Bunun yanında farklı ülkelerde de yayıncı kuruluşlar müsabakayı ekranlara getirecek. ABD’de ViX, Almanya’da RTL+, Avusturya’da Prime Video, Hırvatistan’da Arena Sport 4 HR, Paraguay’da ESPN 7 ve Fransa’da Canal+ Sport karşılaşmayı şifresiz yayınlayacak.

Fenerbahçe Nice maçını şifresiz veren kanallar:

ABD: ViX

ViX Almanya: RTL+

RTL+ Avusturya: Prime Video

Prime Video Hırvatistan: Arena Sport 4 HR

Arena Sport 4 HR Paraguay: ESPN 7

ESPN 7 Fransa: Canal+ Sport

FENERBAHÇE - NİCE NEREDE İZLENİR?

Fenerbahçe Nice maçı, Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı televizyonlarının yanı sıra TRT’nin resmi internet sitesi üzerinden de izleyebilecek. Tabii platformu aracılığıyla da telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden yayın takip edilebilecek.

TRT 1’in güncel uydu frekans bilgileri üzerinden televizyon cihazlarına kanal eklenerek de yayın şifresiz şekilde izlenebilir. Digiturk, D-Smart, Tivibu ve Kablo TV kullanıcıları da ilgili kanal numaralarından karşılaşmaya ulaşabilecek.

FENERBAHÇE NİCE HANGİ KANALDA?

Türkiye’de oynanacak Fenerbahçe Nice maçı TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Ayrıca TRT’nin dijital yayın platformu tabii üzerinden de canlı yayın yapılacak.

TRT 1, TÜRKSAT 4A ve TÜRKSAT 3A uyduları üzerinden şifresiz şekilde izlenebiliyor. TRT 1 HD ise Digiturk 23. kanalda, D-Smart 26. kanalda, Tivibu 22. kanalda ve Kablo TV 22. kanalda futbolseverlere ulaşacak.

FENERBAHÇE NİCE MAÇINI NEREDEN, NASIL İZLEYEBİLİRİM?

Futbolseverler, Fenerbahçe Nice mücadelesini TRT 1 ekranlarından şifresiz ve HD kalitede izleyebilecek. Tabii platformu sayesinde ise internet üzerinden karşılaşmaya erişim sağlanabilecek.

Televizyonun yanı sıra mobil cihazlardan da TRT 1 yayınına ulaşmak mümkün olacak. Böylelikle karşılaşma, evde veya dışarıda her yerden canlı olarak takip edilebilecek.

TRT 1 FENERBAHÇE NİCE CANLI İZLE

TRT 1’in güncel frekans bilgileri üzerinden televizyonlara eklenmesiyle karşılaşma şifresiz olarak takip edilebilecek. Uydu üzerinden yayın almak isteyen izleyiciler için TÜRKSAT 4A 11.958 V 27500 5/6 ve TÜRKSAT 3A 11.096 H 30000 5/6 frekansları kullanılabilecek.

TRT 1 HD yayınlarını takip etmek isteyenler ise TÜRKSAT 4A 11.794 V 30000 3/4 ve TÜRKSAT 3A 11.054 V 30000 ¾ frekanslarını kullanarak yayınları yüksek kalitede izleyebilecek.

TRT 1 FENERBAHÇE NİCE ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

TRT 1, kamu yayıncısı olması nedeniyle şifresiz yayın yapıyor. Bu nedenle Fenerbahçe Nice mücadelesi de şifre olmadan tüm izleyicilere açık olacak. Hem standart TRT 1 yayını hem de TRT 1 HD, uydu ve dijital platformlar üzerinden şifresiz şekilde futbolseverlere ulaştırılacak.

FENERBAHÇE NİCE MAÇI ALMANYA, FRANSA, HOLLANDA'DA HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

Karşılaşma Almanya’da RTL+, Fransa’da Canal+ Sport ekranlarından izlenebilecek. Avusturya’da ise Prime Video mücadeleyi canlı yayınlayacak.

Bu ülkelerdeki futbolseverler, yayıncı kuruluşların resmi platformları aracılığıyla Fenerbahçe-Nice maçını ekranlarına taşıyabilecek. Böylelikle Avrupa’daki izleyiciler de karşılaşmayı şifresiz olarak takip edebilecek.