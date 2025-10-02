Fenerbahçe Nice maç skoru kaç kaç? Kerem Aktürkoğlu'nun gecesi

Kategoriler
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ikinci maçında Fransa takımı Nice ile kozlarını paylaştı.
Chobani Arena’da oynanan karşılaşmayı Sırp hakem Srdan Jovanovic idare etti.
İlk haftada deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 yenilen Fenerbahçe, Nice’i 2-1 mağlup etti.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla ilk golünü buldu.
Bu neticeyle birlikte sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi’nde 3 puana yükseldi.
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Stuttgart'ı konuk edecek.