Fenerbahçe Nice maçı nerede oynanacak, hangi stadyumda? Karşılaşmanın başlamasına saatler kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun 2. hafta maçları başlıyor. Karşılaşmalar kapsamında Avrupa Ligi'ndeki tek temsilcimiz Fenerbahçe bugün (2 Ekim 2025 Perşembe) Nice ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftası kapsamında oynadığı Dinamo Zagreb karşılaşmasından 3-1 mağlubiyet ile ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, Nice maçında kesin bir galibiyet alarak UEFA Avrupa Ligi'nde 3 puanı hedefliyor.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI NEREDEN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunun 2. hafta karşılaşmaları kapsamında 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak olan Fenerbahçe - Nice maçı, Kadıköy'de oynanacak. Karşılaşmada ilk düdük bugün saat 19.45'te çalacak.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI HANGİ STADYUMDA OYNANACAK?

Fenerbahçe - Nice maçı Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenecek. Fenerbahçe ile Nice tarihleri boyunca bugün 6. kez karşı karşıya gelecek.

İlk 5 karşılaşmada Nice'in 3 galibiyet ile üstünlüğü bulunuyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise Nice ile oynadığı maçalrın 2'sinde galibiyet aldı. Bu karşılaşmalarda Nice 12 kere fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 6 gol attı.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇ KADROSU

Fenerbahçe - Nice maçının muhtemel ilk 11'lerinin şöyle olması bekleniyor:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi