Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman oynanacak belli oldu

İstanbul
Milyonlarca taraftarın ekran karşısında takip ettiği Fenerbahçe Feyenoord maçı tamamlandı. Sarı lacivertli ekibin yenilgi almasının üzerine FB ikinci rövanş maçı ne zaman oynanacak araştırıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın Feyenoord ekibine yenilen Fenerbahçe, rövanş maçında yeniden karşılaşacak. İlk maçta galibiyet alamayan FB, turu ikinci maça bıraktı. Karşılaşma 12 Ağustos günü oynanacak.
Dün akşam Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe mağlubiyet ile sahadann ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda şansını İstanbul'a bıraktı. Rövanş maçı Fenerbahçe'nin evinde oynanacak.