 TGRT Haber

Fenerbahçe seçimleri iptal mi olacak? Erteleme ve iptal iddialarına ilişkin açıklama geldi

Fenerbahçe başkanlık seçimi iptal olacak iddiaları gündem olmuştu. Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başladı. Son günlerde seçimlerin iptal edileceğine veya erteleneceğine dair tartışmalar gündeme gelirken, yönetimin resmi açıklaması bekleniyor. Kulüp, seçim sürecini resmileştirmeden önce bilanço ve faaliyet raporunun tamamlanıp yönetime sunulmasını bekliyor. İşte Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihleri ve adaylar…

Fenerbahçe seçimleri iptal mi olacak? Erteleme ve iptal iddialarına ilişkin açıklama geldi
GİRİŞ:
25.08.2025
25.08.2025
, olağanüstü seçimli genel kurul için hazırlıklarını sürdürüyor. Başkanlık yarışının tarihi ve adayları camiada yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ İPTAL Mİ?

’de son günlerde başkanlık seçiminin iptal edileceğine dair iddialar gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu’nun resmi X hesabından aktardığı bilgilere göre, yönetim, seçimli olağanüstü genel kurulun iptal edilmesi gibi bir durum üzerinde durmuyor. Seçim süreci, kulüp içi bürokratik işlemlerin tamamlanmasının ardından resmileştirilecek. Yönetimin öncelikli olarak bilanço ve faaliyet raporunu tamamlaması gerekiyor. Bu raporların yönetime sunulmasının ardından seçim için resmi sürecin başlatılması planlanıyor.

Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü de seçimin iptali haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı:

Fenerbahçe SK olağanüstü genel kurulu planlandığı tarihte seçimli şekilde gerçekleşecek olup; aksi yönde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bilanço ve faaliyet raporunun açıklanmasına müteakip yasal süreç resmi şekilde başlayacaktır.

Fenerbahçe seçimleri iptal mi olacak? Erteleme ve iptal iddialarına ilişkin açıklama geldi

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ ERTELENECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin olağanüstü seçimli genel kurulu için erteleme ihtimali de tartışılan konular arasında yer aldı. Ancak kulüpten gelen bilgiler doğrultusunda erteleme yönünde bir karar da söz konusu değil. Yönetim, gerekli raporların hazırlanmasını bekliyor ve süreci bu doğrultuda ilerletmeyi planlıyor.

Fenerbahçe seçimleri iptal mi olacak? Erteleme ve iptal iddialarına ilişkin açıklama geldi

FENERBAHÇE SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başkanı , yönetim kurulu kararıyla seçimli olağanüstü genel kurulun tarihini açıklamıştı. Buna göre, seçim 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ise seçim, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak.

Fenerbahçe seçimleri iptal mi olacak? Erteleme ve iptal iddialarına ilişkin açıklama geldi

Seçim tarihi, 4 Temmuz’da Süper Lig 2025-26 sezonu fikstür çekiminin hemen ardından kamuoyuyla paylaşılmıştı. Kulübün belirlediği bu takvim doğrultusunda seçim hazırlıkları devam ediyor.

Fenerbahçe seçimleri iptal mi olacak? Erteleme ve iptal iddialarına ilişkin açıklama geldi

FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurulda başkan adayı olması beklenen üç isim bulunuyor. Mevcut başkan Ali Koç, yeniden aday olacak. Ali Koç’un yanı sıra iş insanı ve eski yönetici de başkanlık için yarışması beklenen isimler arasında yer alıyor.

